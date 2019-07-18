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抽中驚喜包！軟萌米克斯→肌肉袋鼠　2千網驚呆：漢草超好

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▲▼抽中驚喜包！軟萌米克斯→肌肉袋鼠　2千網驚呆：漢草超好。（圖／網友Annie Chen授權提供）

▲米克斯長大變成肌肉袋鼠。（圖／網友Annie Chen授權提供，下同）

寵物小組／採訪報導

小時候軟萌柔弱，長大變成女漢子！台北市一名飼主分享，家裡的米克斯「小仙」剛帶回家的時候，有著一張楚楚可憐又嬌嫩的臉蛋，沒想到長大之後身材逐漸壯碩，體型變成精壯有線條，抱起來拍照胸肌炸裂，形象180度大轉變，連馬麻都忍不住打趣，「我是養到一頭熊嗎？」

▲▼抽中驚喜包！軟萌米克斯→肌肉袋鼠　2千網驚呆：漢草超好。（圖／網友Annie Chen授權提供）

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▲小仙平常是店裡的開心果。

飼主Annie Chen表示，小仙是出生在新竹果園，2個半月剛斷奶就來家裡的機車行當小店長，個性聰明活潑，外表看起來是個軟萌妹子，但骨子裡是十足女漢子，常常把客人的重機零件咬壞，直到長大後，身材變成更加精實，全身都是肌肉，但內心還是個小少女。

▲▼抽中驚喜包！軟萌米克斯→肌肉袋鼠　2千網驚呆：漢草超好。（圖／網友Annie Chen授權提供）

▲▼小仙有著精壯的身材和一雙蜜大腿。

▲▼抽中驚喜包！軟萌米克斯→肌肉袋鼠　2千網驚呆：漢草超好。（圖／網友Annie Chen授權提供）

馬麻笑說，小仙最討厭別人說牠很醜或很胖，一聽到就會張嘴做出要咬人的動作，如果改稱讚牠好漂亮，或是你好美喔，牠就會耳朵動兩下，露出驕傲的笑容；如果成是牠做錯事，聽到「是不是你啊！」就會一直飛機耳裝傻，走到馬麻身邊磨蹭求原諒。

▲▼抽中驚喜包！軟萌米克斯→肌肉袋鼠　2千網驚呆：漢草超好。（圖／網友Annie Chen授權提供）

▲想出去玩先找馬麻討摸摸。

馬麻也提到，小仙還會自己打開店裡的自動門，「牠會站起來伸出前腳，按一下自動門按鍵，但出去不會亂跑，都會等我們說要帶牠出去，繫上胸背袋和牽繩才會出門」，聰明的程度不輸給小朋友。

▲▼抽中驚喜包！軟萌米克斯→肌肉袋鼠　2千網驚呆：漢草超好。（圖／網友Annie Chen授權提供）

▲小仙出門散步會自己等主人幫牠繫上牽繩。

照片分享到「米克斯傳奇」之後，許多網友紛紛驚訝稱讚，「恭喜驚喜包抽中袋鼠系列～」、「袋鼠無誤」、「健康精實的米克斯」、「沒有疑問是狗熊喔～」、「哪裡有米克斯？我只看到袋鼠」、「唉唷，SSR驚喜包」、「這體格可以去比拳擊了」。

小仙自己按自動門的按鍵：

關鍵字： 米克斯驚喜包肌肉袋鼠胸肌

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