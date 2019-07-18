3隻隊伍齊開跑「鵝口普查」　英國800年傳統替女王清點財產

▲「鵝口普查」（Swan Upping）將檢測疣鼻天鵝（mute swan）的數目以及受傷與否。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

許多國家都會實施人口普查來掌握國民的流動，但是英國有一項非常特別的普查，那就是清點英國女王伊莉莎白二世到底有多少隻疣鼻天鵝（mute swan）。這項「鵝口普查」（Swan Upping）已經持續800年，當時英國人常把天鵝當作美味的佳餚，如今則是為了保育與教育。

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▲英國王室官員所組成的紅色隊伍，以及釀酒者公司（Vintners Company）與洗染者公司（Dyers Company）隊伍。（圖／路透）

據BBC報導，「鵝口普查」分別會由3支隊伍在泰晤士河上一起進行，1支是身穿紅色制服的王室官員，另外2支隊伍則是由自古以來就與王室貿易的釀酒者公司（Vintners Company）與洗染者公司（Dyers Company），然後搭乘老式小船在河面上展開普查。負責清點天鵝數量的官員巴伯（David Barber）表示，「我們會將整個天鵝家庭從水中抱起，將他們帶上岸並檢查是否有受傷。」

▲疣鼻天鵝早期被視為美味的佳餚。（圖／取自免費圖庫pixabay）

這項「鵝口普查」最早可以追溯至12世紀，當時英國皇室正式將疣鼻天鵝劃歸為王室財產。擁有長且彎曲的美麗脖子、橙色鳥喙與潔白羽毛的牠們被認為是宴會上的美味佳餚。已經工作26年的巴伯表示，「這幾天的普查與吃天鵝無關，而是一種達到保護與教育的活動。」隨著團隊開始進行調查，天鵝的數量在去年時有所下降。

▲美洲水鼬（American mink）在河中大量繁殖。（圖／翻攝自維基）

小天鵝在狗、釣具甚至是美洲水鼬（American mink）的影響下，度過了非常艱難的時期。巴伯透露，「（美洲水鼬）牠們不是這個國家的原生物種，在河裡瘋狂地繁殖，帶走了很多小天鵝的生命。」如果今年發現大約有100隻小天鵝，他會非常的高興。

今年的「鵝口普查」於週一（15日）從倫敦西部的森伯里（Sunbury）流域開始，並將於週五（19日）在牛津郡的阿賓登橋（Abingdon Bridge）落幕，結束一年一度為期一周的特別活動。