4年幫400貓狗找到家！　「浪浪別哭」送養成功率「關鍵」曝光

圖文／鏡週刊



4年前，在廣告業工作超過10年的譚柔，為照顧流浪動物，決定離職創業，在台北市中心打造結合送養流浪貓狗的咖啡廳「浪浪別哭」。她利用廣告行銷專長，以影像包裝流浪動物，至今送養超過400隻流浪貓狗。

借助28萬粉絲的社群傳播，開業第1年便獲利，2年後又透過群眾募資開設台中店，高雄店也將在今年第3季開張。譚柔說自己不善與人交際，在先生與母親的支持下，幫助流浪動物找到家、找到愛，得到撫慰的不只是人心。

從台中高鐵站搭上計程車，來到台中市干城街1棟2層樓民宅前，鵝黃色調的外牆，寫著「讓我陪你等家」字樣，讓這家隱身在民宅、遠離觀光區的「浪浪別哭」咖啡廳，更加醒目。

我們在開店前1小時抵達，店裡正忙著將沙發、桌椅就位，仔細看，椅腳和沙發布面都有被貓狗摧殘的痕跡，創辦人譚柔說：「沒關係啊，咬爛了再換一張就好。」

留著俐落短髮，穿著黃色上衣、牛仔褲，7年級的譚柔說話簡潔，若記者不接著提問，對話通常就以句點結束，唯有聊起動物，她才會侃侃而談，明快剛強的語氣瞬間化成撒嬌音。

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營收資料（台中店2019年6月） 原料：50萬元

房租：7萬元

人事：33萬元

雜支：27.2萬元

營收：140萬元

利潤：22.8萬元

註：營收資料為台中單店，部分數據為記者推估。

創業資料 2015年8月 原料：25萬元

設備裝修：100萬元

房租：4萬元

人事：18萬元

雜費：12.1萬元

合計：159.1萬元 創業四年 送養四百汪喵

「會開這種店，有某種程度就是我喜歡跟動物相處，跟貓狗相處比跟人相處容易，你跟人講話，還要考量人家的感受。」譚柔抱起店狗「班班」受訪，班班是創業時愛心媽媽（流浪動物救援者）送來店裡的第一隻狗，因個性親人被她收編，成為店裡的狗班長。「牆上的照片都是送出去的動物，已經超過400隻。」原來，這裡不是一般的咖啡廳，也非寵物友善餐廳，而是一家送養流浪貓狗的咖啡廳。

2015年8月，在廣告圈打滾超過10年的譚柔，當時才新婚2個月，原本她想擔任個人中途（流浪動物找到家前的中繼站），但她發現若缺少曝光管道，動物根本送不出去，於是選擇創業，以買房的100萬元頭期款，在台北創立浪浪別哭。2年後又透過網路募資平台，以對杯、聯名T-Shirt等回饋品，募集3,000人、集資430萬元開設台中店，預計今年第三季將前進高雄。

拍微電影 助浪浪找主人

「我之前從事的行業跟狗沒關係。」過去，譚柔在網路廣告公司上班，透過創意設計，以消費者喜歡的語言協助客戶銷售商品，但隨著職涯增長，名片上的職稱越變越大，心中卻有一股說不出的空虛感，「每天都很無聊，那些商品也不是我真心喜歡的。」

創立浪浪別哭後，送養的都是米克斯，也就是混種貓狗。譚柔帶領一支3人團隊，拍攝送養影片，當有新的流浪動物進駐時，會先拍照片與短片放上社群平台，邀請網友替浪浪取名。

「很多人想為流浪動物做點什麼，卻不知道要用什麼方式，像取名這些事，我們會讓網友一起集思廣益。」這也讓浪浪剛到店就有粉絲追隨，有人甚至願意奔波數百公里，只為見狗一面。

有了基礎曝光，譚柔再針對貓狗的特性及曾流浪、受虐的過往，拍攝約五分鐘的微電影，且在送養後，拍攝找到主人、被愛的暖心故事，增加粉絲的參與度。即便是外型不討喜的貓狗，在影像塑造下，也能找到懂得欣賞的主人。



粉絲龐大 帶動餐廳生意

「我以前跟現在做的事，結構是相通的。」譚柔說：「過去我包裝的是商品，在乎的是商品有沒有販售好；現在包裝的是流浪動物，在乎的是流浪動物有沒有順利找到家。」結合愛媽與網友的病毒式轉載，浪浪別哭的臉書粉絲團已有超過28萬人追隨。

為提高送養成功率，除了健康照護，譚柔與愛媽還會訓練狗貓在室內定點大小便、不咬人等規矩，也在社群平台上發布教學影片。而先生劉憲宗去年開始上訓練課程，往動物訓練師之路邁進，也會分享貓狗搗亂、愛吠叫或亂咬人時的應對方法，增加網友的黏著度。「光狗會好好上廁所這點，大概就加90分。把規矩教好，牠們才能趕快找到家送出去。」譚柔說。

不過，市場總不缺文青咖啡廳，特別是在咖啡廳林立的一級戰區台北市，亦不乏有貓狗陪伴的寵物餐廳，主打溫情感人、逼哭網友的影片還不夠。

浪浪別哭以龐大粉絲群為基礎，除了吸引想認養貓狗的消費者登門，其他像是家裡無法養狗，或已完成領養、帶狗回娘家的人，都是主要消費群。即便是下著大雨的平日中午，門口也常聚集許多排隊準備入場的年輕男女。

以台中店為例，每人低消1杯飲料與用餐90分鐘的規定，高翻桌率成為支撐營運的主要來源，單月營收可達140萬元。而為了增加餐點豐富度，除了分量十足，以牛排、培根與薯條為主體的「浪浪王子的大餐」，近期搭上珍珠熱潮，也推出頗受歡迎的珍珠奶茶蛋糕。

浪浪別哭採取動物自由活動的模式經營，僅以柵欄或樓層區分貓狗，固定維持單店8隻貓、3到4隻狗的送養數。創業後，譚柔夫婦就住在2樓，「流浪動物的習性不一樣，有狀況的時候你下來教牠、讓牠有安全感，也可以避免未來被退養。」上個月，譚柔成功送出22隻貓狗，動物輪動快、不斷有新鮮刺激下，讓長期關注的粉絲不因此疲乏。



愛狗成痴 起因父母失和

從4年前創業、2年後又開分店，譚柔與劉憲宗每天長時間待在店裡，自己的時間片段瑣碎，而之所以對流浪動物投注這麼多心力，源於譚柔從小愛狗成痴。

她說，從小除了養寵物之外，沒有其他興趣，小學三年級開始自己走路上下學後，三天兩頭就在路上撿狗回家，但父母開設耶誕飾品外銷工廠，工作忙碌無暇照應，每次她帶回家的狗，隔天又會被爸媽放回路上。

父母丟狗，她則不屈不撓地撿狗，國二那年終於如願留下從車底撿到的「球球」。譚柔說：「從小我爸媽感情就不好，連帶讓我心情不好、很憂鬱；身邊朋友可能被我的負能量感染，一一離我遠去，只有狗一直陪在身邊。狗就是不管你好與不好，都不會排擠你。」

譚柔有些欲言又止，坦言不善與人交際的她，說起家庭，整個人又縮回帶刺的殼裡。球球過世後，她陸續養了國慶、拍拍等流浪狗，但相對地，家中有狗後，只能對路上的流浪狗視而不見。

出社會後，譚柔也曾到狗園當志工幫忙打掃，婚後2個月，譚柔與劉憲宗因參與一場茶會，看到一棟待租的50年老屋，進而萌生創業構思。「咖啡廳是這幾年所有人愛去的地方，但收容所可能沒有幾個人敢去，不如就在市中心開一間結合流浪動物的咖啡廳，讓人家喜歡走進去，動物也比較容易送出去。」

為撙節開支，前3個月，員工只有譚柔夫婦和媽媽黃芳英3人，且夫妻倆白天仍有上班，平時都由媽媽獨挑大梁，直到生意穩定，他們才辭去工作。譚柔說：「初期人事成本壓得很低，幫我們度過可能沒有客人上門的狀況。」

黃芳英回憶說：「她（譚柔）從小就很喜歡狗，因為爸媽吵架的關係，有比較火爆的場面，對小孩子來說一定會有影響。她不敢講，但心裡一定很壓抑，有時她會哭，有時就抱著狗躲起來，狗狗在她身上起了非常大的慰藉作用。」

說起十幾年前的往事，黃芳英語氣難掩不捨。「在那種環境下長大，我有種對不起她的感覺，所以很支持她去做她想做的事，不管能不能做得下去，只要事情是正當的，我都會盡量幫忙。」

受惠網路傳播，浪浪別哭成立第1年就獲利。截稿前夕，用於高雄拓店的680萬元募資順利達標，第三季即將進駐，2年後還要進軍東台灣。



自給自足 無奈招來質疑

「動物的變化很大，很多事沒辦法做SOP（標準作業流程）。」譚柔說：「我們在每一間店花2年打基礎，在當地找配合的人，把送養流程跟能力，複製給地方的團隊成員，然後再往下一站走。送養這件事，應該是全台灣一起做。」

只是，生意步上軌道，也招來「浪浪別哭打著公益名號行賺錢之實」的質疑，對此譚柔說：「這是創業，我們不是做純粹志工，店裡還是要能自給自足的營運。」

「從創業到現在，我每天都會遇到形形色色的人，有點像溫水煮青蛙，事情難度都是每天一點一點加上去。」自比是少年感化院舍監的譚柔說，動物送養後，她和每位領養人都建立通訊群組，目前她手機裡共有四百多個以動物名字為名稱的群組，一旦貓狗出現任何問題，她或劉憲宗都能即時解答。

採訪結束前，領養人蔡小姐帶著從浪浪別哭領養的米克斯「飯飯」回娘家，「飯飯」一認出譚柔和劉憲宗便猛搖尾巴，獻上無數的飛撲與熱吻。有了愛，浪浪終於不哭了。



顧客這麼說：這家店紅到香港 浪浪別哭在香港很紅，網路上分享的資訊很多，這次跟家人來台灣玩，就專程來看看。店裡的狗狗、貓貓看起來都很開心、幸福，跟收容所裡的貓狗狀況很不同，關在收容所真的太可憐了。



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