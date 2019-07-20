看到醫生眼冒愛心！萌汪暴衝撲上診療台　屁屁翹高：快幫偶抽血

記者吳鎮良／採訪報導

大部分的狗狗都非常抗拒去看醫生，但是汐止有位毛孩子「楊哈比」非常與眾不同，每次只要一到醫院門口，牠就會急著想要衝到醫院裡面去，而且在看診時牠更是會激動地想要撲上診療台，接著露出一臉滿足的笑臉望著醫生，模樣非常可愛，也讓許多飼主感到羨慕又忌妒。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲超喜歡醫生的哈比，每次到醫院都會笑成這樣。（圖／飼主Tina Lin‎提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）



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馬麻Tina Lin‎日前在臉書寵物社團「米克斯傳奇」PO出一則貼文並註解，「有哪隻小狗每次來看醫生都嗨到翻，抽血還狂搖尾巴的！」影片中可以看到，楊哈比對於抽血一點也不會抗拒，甚至會開心到狂搖尾巴；只見牠把頭撇到一旁且屁股翹高高，不到20秒的時間就完成了抽血檢查，根本是汪界的模範生。

▲哈比看完診含情脈脈地望著醫生。



▲哈比兩年前開刀病住院21天，當時馬麻去看牠，牠也都開開心心的。



目前7歲的楊哈比是瑪爾濟斯和臘腸狗混血的小帥哥，個性親人的牠，最喜歡醫生還有寵物美容店的姐姐。馬麻表示，「牠每次去看醫生就像去找朋友玩一樣很嗨、很開心，看完診都會含情脈脈的望著醫生。楊哈比在2017年底因椎間盤壓迫導致後半身嚴重癱瘓，緊急開刀病住院21天，住院時我每天去看牠，牠也都是開開心心的。」

現在總是笑臉迎人的哈比，可能和牠過去的經歷有很大的關係。馬麻回憶，「哈比當初快6個月大的時候，動物志工從收容所把牠搶救出來，後來被我跟我老公領養。應該是碰到的志工或收留牠的中途寵物店或檢查的動物醫院，都對哈比很好，所以牠一直很開朗，親人也很親狗。」

▲哈比剛到家的模樣。



▲雖然已經邁入中老年的哈比，身體並無大概，每天都會露出療癒的笑容。



哈比去看醫生超開心的照片在網路上曝光後，吸引不少網友按讚、分享，許多人看完都紛紛留言表示，「醫生讓牠很放心」「看到醫生愛意滿滿」「好乖哦！棒棒」。馬麻Tina Lin也想藉這機會和《ETtoday寵物雲》的讀者們說，「希望大家能支持領養代替購買，米克斯也都很可愛的喔！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

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