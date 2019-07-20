ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

看到醫生眼冒愛心！萌汪暴衝撲上診療台　屁屁翹高：快幫偶抽血

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

記者吳鎮良／採訪報導

大部分的狗狗都非常抗拒去看醫生，但是汐止有位毛孩子「楊哈比」非常與眾不同，每次只要一到醫院門口，牠就會急著想要衝到醫院裡面去，而且在看診時牠更是會激動地想要撲上診療台，接著露出一臉滿足的笑臉望著醫生，模樣非常可愛，也讓許多飼主感到羨慕又忌妒。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

看到醫生眼冒愛心！萌汪暴衝跳上診療台。（圖／飼主Tina Lin‎提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲超喜歡醫生的哈比，每次到醫院都會笑成這樣。（圖／飼主Tina Lin‎提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

請繼續往下閱讀...

馬麻Tina Lin‎日前在臉書寵物社團「米克斯傳奇」PO出一則貼文並註解，「有哪隻小狗每次來看醫生都嗨到翻，抽血還狂搖尾巴的！」影片中可以看到，楊哈比對於抽血一點也不會抗拒，甚至會開心到狂搖尾巴；只見牠把頭撇到一旁且屁股翹高高，不到20秒的時間就完成了抽血檢查，根本是汪界的模範生。

看到醫生眼冒愛心！萌汪暴衝跳上診療台。（圖／飼主Tina Lin‎提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲哈比看完診含情脈脈地望著醫生。

看到醫生眼冒愛心！萌汪暴衝跳上診療台。（圖／飼主Tina Lin‎提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲哈比兩年前開刀病住院21天，當時馬麻去看牠，牠也都開開心心的。

目前7歲的楊哈比是瑪爾濟斯和臘腸狗混血的小帥哥，個性親人的牠，最喜歡醫生還有寵物美容店的姐姐。馬麻表示，「牠每次去看醫生就像去找朋友玩一樣很嗨、很開心，看完診都會含情脈脈的望著醫生。楊哈比在2017年底因椎間盤壓迫導致後半身嚴重癱瘓，緊急開刀病住院21天，住院時我每天去看牠，牠也都是開開心心的。」

現在總是笑臉迎人的哈比，可能和牠過去的經歷有很大的關係。馬麻回憶，「哈比當初快6個月大的時候，動物志工從收容所把牠搶救出來，後來被我跟我老公領養。應該是碰到的志工或收留牠的中途寵物店或檢查的動物醫院，都對哈比很好，所以牠一直很開朗，親人也很親狗。」

看到醫生眼冒愛心！萌汪暴衝跳上診療台。（圖／飼主Tina Lin‎提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲哈比剛到家的模樣。

看到醫生眼冒愛心！萌汪暴衝跳上診療台。（圖／飼主Tina Lin‎提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲雖然已經邁入中老年的哈比，身體並無大概，每天都會露出療癒的笑容。

哈比去看醫生超開心的照片在網路上曝光後，吸引不少網友按讚、分享，許多人看完都紛紛留言表示，「醫生讓牠很放心」「看到醫生愛意滿滿」「好乖哦！棒棒」。馬麻Tina Lin也想藉這機會和《ETtoday寵物雲》的讀者們說，「希望大家能支持領養代替購買，米克斯也都很可愛的喔！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

更多精采影音：

關鍵字： ‎Tina Lin打針瑪爾濟斯臘腸狗看醫生

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

「運屍畫面」曝光！壯汪被拖去洗澡 24kg肉體垂死掙扎...網：恐怖片？

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

養那畜生幹嘛？　7年後阿公「親手蓋透天別墅」寵孫：..

影／爸蹲馬步幫歐告梳毛　意外錄下「尷尬定格畫面」…..

影／飼料偷加墨汁？暴風雨救回灰毛球　長大「黑到發亮..

影／2歲萌妹夜躺石頭地...陪喵「曬肚看星星」　媽..

生魚片頻頻蒸發！壽司師傅彎身查看　驚見「強盜集團」..

5肥喵包圍媽咪討拍拍　她「右手亮點」被網友識破：偏..

「臭臉月月」結婚啦！童顏老婆氣質出眾　網讚：仙氣滿..

特／毛孩常對著空氣狂笑　家人發毛求助才知是「年輕土..

二哈日常椅子上暴走如炸彈！　客人嚇壞「抱胸縮成球」..

尿尿發現青蛙！貴賓整日低頭狂看...阿嬤「心疼拿椅..

2歲娃半夜驚醒...哭鬧吵找媽媽　暖汪聽哭聲秒衝陪..

熱熱的...小貓「暢快解放」淋奴才衣　爸破音崩潰！..

毛孩咬傢俱是無聊、焦慮惹的禍？　找事情給牠做！8種..

神祕暗號？聽到「披薩」就暴衝！秒啟動阿金開關.....

整籠貓被丟在五股河堤旁等死...　 沒水沒食物！她..

萌喵朝鏡頭「ㄎㄧㄤ臉抖屁股」XD　 顧家顧到壞掉？..

汪星人挑戰衝浪「表情超淡定」保持完美平衡！教練看到..

神秘儀式？汪汪電梯口等奴才回家 超瘋狂「轉圈迎接..

白臉+黑色眼睛...牠背上神奇圖樣　陸女驚見「外星..

監視器拍下鄰居小孩趴地狂撸貓！　「變身好麻吉」奴才..

柴店長上班偷懶「跟客人要飯吃」　坐腿邊滴口水.....

看到醫生眼冒愛心！萌汪暴衝撲上診療台　屁屁翹高：快..

沙鹿暖警衝百米救吐血黃狗！心疼急喊「不要睡」惹哭網..

姐姐學電腦操作！　貓咪饋頭跟游標齊移動…一臉困惑：..

白腹秧雞媽媽出車禍！　緊張到「踢破自己的蛋」2天後..

跟著汪汪搖落去！法鬥屁股著地前後搖　男孩學牠扭腰擺..

猴硐貓咪的守護神！動保處定期防疫消毒　志工為貓隻做..

他PO玉婆撞臉愛犬照…釣出一串曬汪炫耀文　最後一張..

二哈日常椅子上暴走如炸彈！　客人嚇壞「抱胸縮成球」..

暖貓翻肚倒地陪嗯便便！　附贈「空中踏踏開掌花」賣萌..

瓊斯盃／售票開紅盤靠這3隊　日韓菲票房鐵三角

親口曝 《101》廝殺名單！　李棟旭癱軟椅子上「沮..

陳偉殷連兩戰後援無失分　柳賢振7局好投奪本季11勝

快訊／瑞芳警失控撞上曳引車後彈向分隔島！路燈應聲斷..

天外飛來橫禍　巨石砸中橫便道施工車「1人當場慘死」

小優被罵狗砸種！　人緣差到「大陸網友都討厭」惡評洗..

5歲童立志從警！「撿到5元」1周忘不掉堅持報案　媽..

離婚後產下男嬰！前夫發現孩子是小王的…她外遇下場慘..

一件件鋪平攤開！馬路凌晨秒變曬衣場　超密集照網傻眼..

中職／李茲對決陳仕朋　運彩看好桃猿

寵物動物熱門新聞

反對養貓！7年後阿公親手蓋房子..

以為畫面定格！真相笑翻上千網

暴風雨救小灰貓　長大變色黑發亮

2歲妹夜躺石地　陪喵曬肚看星星

生魚片頻蒸發！師傅活逮強盜大本..

5肥喵圍討拍　媽右手亮點被識破

臭臉月月結婚！童顏老婆氣質出眾

汪對空氣狂笑　家人求助才知是祂

汪椅子上暴走如炸彈！他嚇壞抱胸..

尿尿發現青蛙！貴賓整日低頭狂看

萌柴坐超商「員工休息室」等店員

「全聯」買飲料！她細看招牌傻眼..

不想被貓咬　男孩把自己關籠！

髮廊貓聽到「可以」秒跳懷裡討抱

讀者迴響

熱門新聞

反對養貓！7年後阿公親手蓋房子..

以為畫面定格！真相笑翻上千網

暴風雨救小灰貓　長大變色黑發亮

2歲妹夜躺石地　陪喵曬肚看星星

生魚片頻蒸發！師傅活逮強盜大本..

5肥喵圍討拍　媽右手亮點被識破

臭臉月月結婚！童顏老婆氣質出眾

汪對空氣狂笑　家人求助才知是祂

汪椅子上暴走如炸彈！他嚇壞抱胸..

尿尿發現青蛙！貴賓整日低頭狂看

萌柴坐超商「員工休息室」等店員

「全聯」買飲料！她細看招牌傻眼..

不想被貓咬　男孩把自己關籠！

髮廊貓聽到「可以」秒跳懷裡討抱

陽台出現鄰居「翹家2個月」愛貓

最新影片

更多

2歲娃半夜驚醒...哭鬧吵找媽媽　暖汪聽哭聲秒衝陪伴：別怕偶在

熱熱的...小貓「暢快解放」淋奴才衣　爸破音崩潰！牠無辜：怎麼了嗎？

毛孩咬傢俱是無聊、焦慮惹的禍？　找事情給牠做！8種玩具簡單收服

神祕暗號？聽到「披薩」就暴衝！秒啟動阿金開關...網：興奮到模糊

整籠貓被丟在五股河堤旁等死...　 沒水沒食物！她守6天湊不齊貓咪

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

直擊加拿大冰川天空步道

加拿大傑士伯國家公園內，懸空於峭壁上，可360度一覽洛杉磯山脈，遠眺阿塔巴斯卡冰川

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面