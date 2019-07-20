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猴硐貓咪的守護神！動保處定期防疫消毒　志工為貓隻做除蚤點藥

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貓村的守護神！動保處定期防疫消毒。（圖／新北市動保處提供）

▲貓村志工細心為貓隻做除蚤點藥。（圖／新北市動保處提供，下同）

記者吳鎮良／綜合報導

猴硐地名的由來是因早期北37鄉道猴牡公路4.7k附近棲息大量台灣獼猴，後來經人類開採煤炭致使猴群漸漸搬遷消失。於民國99年開始漸漸有貓咪聚集於此地形成一個大群落，當時民間團體貓友社及其他志工團體自發性的開始照顧貓咪，新北市政府動保處於民國101年加入並開始協助志工，透過公私協力經營，漸漸讓猴硐貓村聲名遠播，更於102年入選CNN推薦世界六大賞貓點之一。

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103年11月觀光局翻修臺鐵員工宿舍，作為動保處猴硐貓咪衛教宣導資訊站，資訊站不僅提供貓咪衛教宣導、通報轉介醫療、暫時收容及中途服務，也每月定期環境消毒、配合獸醫、志工協助注射狂犬病、貓三合一疫苗來預防各類貓咪疾病。愛貓志工Jenny帶領的貓友社在貓村扮演非常重要角色，在物質、金錢、人力、時間上無怨無悔的付出，對貓咪的照顧更無微不至。

貓村的守護神！動保處定期防疫消毒。（圖／新北市動保處提供）

▲動保處和志工定期舉辦貓村貓隻抓紮活動。

貓村的守護神！動保處定期防疫消毒。（圖／新北市動保處提供）

▲動保處每季開消毒車到貓村大規模消毒。

除了每天排班巡迴餵食外，貓友社志工們擔心錯過放飯時間的貓咪餓肚子，設置定點供食箱隨時補充飼料，又擔心貓咪日曬雨淋而特別訂製專屬小木屋、升級版混合供吃住兩用套房式複合屋，把貓咪照顧得無微不至。持續協助進行捕捉、結紮、送養或原放、將病貓送動物醫院檢查等流程，可說是猴硐貓咪的守護神。

在第三停車場有一臺九人座休旅車長期停放在那裡，後車廂半開，人稱「甜甜號街貓汽車旅館」，是個貓咪在天冷或雨天便會進去避寒的地方。「甜甜號街貓汽車旅館」源起於105年1月23日北部氣象異常下起冰霰、霸王寒流侵襲，一位人稱美國姨的貓友社志工於因為愛貓且長期照顧當地貓咪，對貓咪們已產生了極深的感情，生怕貓咪受苦受凍特別捐贈。至今，甜甜號汽車旅館仍風雨無阻地在停車場中，為這個濕冷的地方帶來溫暖。

貓村的守護神！動保處定期防疫消毒。（圖／新北市動保處提供）

▲志工為貓隻設計甜甜號汽車旅館，使貓村貓兒們雨天能有遮風避雨之處。

農業局長李玟表示，猴硐貓村是新北市動保資產，吸引中外遊客參訪學習，但貓兒族群密度增加，造成動物群體間之緊迫，較容易有疾病爆發。提醒民眾前往貓村遊玩務必注意:「勿觸摸、勿餵食」，並加強自身清潔消毒，請勿將家中寵物帶往貓村，更勿棄養貓咪至貓村。民眾如有發現棄養行為，可提供相關事證，可依動物保護法第5條第3項惡意棄養進行開罰，可處以新臺幣3萬至15萬罰鍰，並呼籲民眾共同維護猴硐貓咪健康福祉，讓新北市是友善動物城市。

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貓村的守護神！動保處定期防疫消毒。（圖／新北市動保處提供）

▲動保處每月用背負式消毒機進行消毒。

關鍵字： 猴硐貓村貓咪動保處結紮

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