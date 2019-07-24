內有惡犬勿靠近！鐵籠內本尊翻肚「睡到打呼」　網笑：是傻犬吧

記者吳鎮良／綜合報導

原來這是惡犬阿？那我就放心了！大陸網友日前在抖音APP用戶「mohammedjouhar」分享了一段影片，內容是他見門上貼著一張告示牌，上頭寫著「內有惡犬，請勿靠近。」警告的標語讓人看了不寒而慄，但沒想到當鏡頭一拍到裡面的「惡犬」本尊時，卻讓上千名網友哈哈大笑。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

孫姓網友日前在臉書公開社團轉貼這段視頻並註解說，「這是詐欺！重點牠還是隻母狗，這睡姿......」。畫面中可以看到，惡犬的本尊居然是一隻身材肥碩的哈士奇，而且正躺在地板上呼呼大；只見牠翻出肚子且呈現四腳朝天的睡姿，嘴巴張大的模樣彷彿若是將背景音樂關掉，一定可以聽到牠宏亮的打呼聲。

▲「內有惡犬」指的居然是裡面這隻哈士奇。（圖／翻攝自抖音APP用戶「mohammedjouhar」，下同）



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▲哈士奇睡到四腳朝天。



這段有趣的影片最近也被網友轉載到寵物社團，許多人看完紛紛留言笑說，「哈哈哈是餓犬吧」、「真的被笑到」、「好可愛喔～」、「月月表示：不要笑！我真的是惡犬，只是不小心睡著了...」、「怎麼辦我好害怕喔XDD」、「超兇！睡很兇」、「這是傻犬吧」、「內有二犬」、「養哈士奇真的有很多樂趣」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

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