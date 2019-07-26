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高雄巨蛋寵物展7/26-29萌寵爭霸　寵物水樂園享受一夏

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▲高雄巨蛋寵物用品暨服務展▼ 。（圖／揆眾展覽事業股份有限公司提供）

▲高雄巨蛋寵物用品暨服務展盛大開展。

圖、文／揆眾展覽事業股份有限公司提供

南台灣寵物盛會「高雄巨蛋寵物用品暨服務展」於7月26日(五)至7月29日(一)在高雄巨蛋盛大登場，本次有上百家廠商進駐高雄共襄盛舉，如AFU、安格、班尼菲、貓尾巴、台灣美期…等，還有美國寵物界權威雜誌評比推薦品牌~渴望、愛肯拿、法米納、威洛司……等廠商登台提供超強優惠。展場內除了寵物用品優惠讓您買不停之外，主辦單位更精心規劃全方位的寵物活動包括：免費健診、趣味障礙賽、家族動員令、卡麥拉、小學堂、貓咪情境區。而因應暑假熱浪來襲，還特別設計了「水樂園」讓大家清涼一夏，愛玩水的毛孩們可千萬不能錯過！還有知名廠商、寵物寶貝生活用品、食品及相關活動應有盡有，是高雄暑假期間您絕對不能錯過的寵物展！

▲高雄巨蛋寵物用品暨服務展▼ 。（圖／揆眾展覽事業股份有限公司提供）
▲高雄巨蛋寵物展。（圖／揆眾展覽事業股份有限公司提供）

狗狗大食王比賽！誰能比我更貪吃
俗話說，民以食為天，本次高雄寵物展特別舉辦「狗狗大食王」競賽，經過一連串的激烈初賽之後，狗狗大食王將於7月26日（五）下午1點半在高雄寵物展現場進行終極決賽，由最後12對飼主寵物進行冠軍爭霸賽，前三名將可獲得3.5KG寶多福飼料、樂果1.5KG飼料、安格除蚤劑、臭味滾除臭噴霧及IZZVATI項圈，想知道最後是由那位毛孩奪下大食王寶座嗎？歡迎您前往現場一同為毛孩加油！此次高雄寵物展更推出「寵物水樂園」，首次於展區內提供毛小孩完全免費的避暑戲水新天地，柴犬大學吉祥物柴老大更是全台獨家首次現身於寵物展，千萬別錯過!

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寵物水樂園、汪汪障礙賽 更多萌寵活動報你知
除了豐富的展區內容和「狗狗大食王大賽」，現場也有許多精彩可期的活動：像是毛小孩最愛的追趕跑跳碰～「汪汪障礙賽」，自 7月26日起一連四天，每天下午1時30分～2時準時開賽！凡參加比賽的毛小孩皆有參加獎作為鼓勵，而最快越過障礙物完成競賽的前三名還可把獎品及精美獎牌帶回家！有趣有玩有歡笑的寵物障礙賽，讓您和毛小孩有個美好暑假。

▲高雄巨蛋寵物用品暨服務展▼ 。（圖／揆眾展覽事業股份有限公司提供）
▲▼寵物展挑戰賽。（圖／揆眾展覽事業股份有限公司提供）
▲高雄巨蛋寵物用品暨服務展▼ 。（圖／揆眾展覽事業股份有限公司提供）

還有愛玩水的狗狗千萬別錯過，每日下午3時～4時由夏洛特帶來的「寵物水樂園」！免費提供毛小孩夏日安全戲水的好去處。結束水樂園的活動後，別忘了使用由狗狗笑了所提供的烘乾機，讓毛小孩漂漂亮亮出門、乾乾淨淨回家。當然，注重健康的毛爸媽可千萬別錯過每日下午4時~ 5時由嬌寵醫生團隊帶來的寵物健診，替毛小孩進行外觀觸診、聽診、口腔檢查。7月26日(五)至7月29日(一)高雄巨蛋寵物展，陪您開心一夏，給您好買、好玩、好健康！

▲高雄巨蛋寵物用品暨服務展▼ 。（圖／揆眾展覽事業股份有限公司提供）
▲▼寵物展寵物水樂園。（圖／揆眾展覽事業股份有限公司提供）
▲高雄巨蛋寵物用品暨服務展▼ 。（圖／揆眾展覽事業股份有限公司提供）


【2019 高雄巨蛋寵物用品暨服務展】

日期：2019/7/26 (五) - 7/29 (一)
時間：10:00 - 18:00
地址：高雄巨蛋(高雄市左營區博愛二路757號)
電話：02-2797-9559
主辦單位：揆眾展覽事業股份有限公司
更多詳情：高雄巨蛋寵物用品暨服務展活動官網

關鍵字： 寵物展寵物用品展高雄寵物展高雄巨蛋寵物障礙賽揆眾展覽

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