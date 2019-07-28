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超過200頭馴鹿橫屍斯瓦巴群島　專家悲訴：氣候變遷餓死的！

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▲ 斯瓦巴群島上發現超過200頭餓死的馴鹿。（圖／翻攝自Indocen推特）

▲ 斯瓦巴群島上發現超過200頭餓死的馴鹿。（圖／翻攝自Indocen推特）

實習記者羅明輝／綜合報導

3名挪威研究人員最近在挪威

最北端的斯瓦巴群島（Svalbard，冷岸群島）發現了超過200頭餓死的馴鹿。對於這樣令人震驚的畫面，他們表示「這場災難之所以會發生，是因為氣候變遷及食物缺乏所導致，之前從來都沒有看過如此嚴重的情況。」

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根據新華社報導，極地研究所調查斯瓦巴群島一帶的生態已經長達40年之久，但今年夏天3名專家在進行長達10週的野外調查期間，竟然在這一片苔原上看見200多頭野生馴鹿的屍體，而且從分析結果來看，牠們全都是因為沒有食物可以吃才會餓死的。

「找到那麼多死亡的的動物實在是相當驚悚，儘管這些馴鹿遠離文明世界，幾乎沒有與人類接觸過，但我們都清楚這是氣候變化對自然環境帶來嚴重影響的可怕例子，這令我相當悲傷。」，其中一名研究員愛希德（Åshild Ønvik Pedersen）表示。

愛希德說明，馴鹿在斯瓦巴群島上到處吃草，冬天一到他們則會在苔原上挖掘食物吃，然而受到全球暖化的因素影響，斯瓦巴群島去年12月發生了罕見的暴雨，雨水最後在地面結冰，厚厚的冰層讓馴鹿難以挖掘到食物，最終大量餓死。

另一名研究員托克爾德（Torkild Tveraa）提到，馴鹿是北極圈最大的草食性動物，它對北歐、北亞和北美的生態系統扮演著重要的作用，「如果這些馴鹿消失了，沒有人吃草、在草原上踩踏、奔跑，那麼北極圈的景觀恐怕會變得跟現在完全不同。」

▲挪威斯瓦巴群島（Svalbard ）60%的領土被冰川覆蓋。圖為朗伊爾城（Longyearbyen）。（圖／達志影像／美聯社）

斯瓦巴位於北極圈內，是挪威最北端的領土，面積約6萬1022平方公里，是台灣的1.6倍大，但島上居民只有2600多人。其中60%的領土被冰川覆蓋，30%是荒地，只有剩下的10%有植物覆蓋。群島65%的地區被劃分自然保護區，海象、馴鹿、北極熊、北極狐、海豹和鯨魚等生物都在此活動。

關鍵字： 斯瓦巴Svalbard挪威極地馴鹿全球暖化

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