2柴到頂樓「狂風中淋雨狂奔」感受強颱　雨水拍打眼睛快睜不開

記者闕雁琳／採訪報導

「這一點小雨我們柴不怕！」高雄市一名飼主家的2隻柴犬堅持在颱風天散步，媽媽帶牠們到頂樓放風，沒想到頂樓的風雨也很大，不過2隻柴柴看到狂風暴雨非常興奮，站在一旁淋雨，眼睛被雨水拍打到幾乎睜不開，開心地到處狂奔，感受風雨帶來的另類體驗。

▲柴柴們享受颱風帶來的風雨。（圖／IG@shiba_oneway_rich）



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飼主家的2隻柴犬分別是9歲的母柴犬「阿柴」和7個月大的公柴弟弟「一路」，愛犬們習慣在外面上廁所，通常都去公園放風，如果不帶出去的話牠們就會一直抓門。颱風來當天，飼主擔心外面太危險，「我想說帶牠們到頂樓看看，結果風雨很大」，但2隻柴犬看到外面狂風暴雨不害怕，反而非常興奮地在雨中狂奔，眼睛都被風雨打得睜不開了，還是捨不得回家。

飼主表示，當天讓愛犬們在頂樓跑5分鐘，就趕快接進來了，帶回家把身體擦乾淨，吹毛吹了半小時才把牠們身體弄乾。對於2隻柴柴喜歡在颱風天放風，飼主無奈又好氣的笑說，「牠們這輩子不知道什麼叫做怕」。

這段狂風暴雨中讓狗狗放風的畫面笑翻萬人，網友紛紛留言，「這點風雨我柴不怕」、「狂風中的兩匹狼」、「笑翻欸，重複好多次！牠倆真的沒在怕」、「笑死，風雨越大越嗨」、「人柴兩濕」、「堅毅不屈是我柴」、「我上班地點的旁邊是公園，這是真的，雨天的公園只剩柴在遛主人」、「我家柴犬有潔癖，地上濕的絕不踩，寧可憋尿，雨天也不出門」。

