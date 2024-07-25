強颱來家裡淹水　樂天飼主「放巴西龜在客廳游泳」：就差滑水道了

▲家裡淹水，飼主乾脆讓愛龜在客廳游泳。（圖／Threads@marathon72）



記者闕雁琳／綜合報導

颱風凱米造成中南部持續降下豪大雨，多處傳出淹水災情，讓不少住戶哀號連連，一名飼主也發現家裡淹水，水深約至腳踝的高度，苦中作樂想到可以讓家裡的愛龜出來放風，將巴西龜「阿綠」請出來，放在牠客廳游泳，享受30分鐘的泳池豪宅生活。

一名網友在Threads上分享這段影片，由於強颱帶來強勁雨勢，家裡也免不防的淹水，桌子和機車都有部分泡雨水裡，但他發現淹進家的水質還算乾淨，突發奇想請出飼養的紅耳巴西龜「阿綠」，讓牠在客廳放風。

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阿綠有一半的龜殼泡在水中，利用水的浮力，表情看起來一臉有點困惑但又有點興奮，悠哉地滑動四肢到處探險，逗趣的一幕讓網友笑翻直呼，「好喜歡飼主的精神狀態！」。

飼主也在留言處笑說，颱風又遇大潮，家裡就淹水了，自己直接退到二樓追劇，「對阿綠來說是難得，對我們是難過」，反正淹都淹了，不然也不知道要幹嘛，就讓阿綠享受30分鐘的豪宅，就差個滑水道。

飼主讓阿綠在客廳游泳的影片吸引破萬觀看，許多網友紛紛笑說，「小烏龜的水上樂園」、「阿綠：哇 原來主人也要變成水陸兩棲生物了」、「阿綠：整個都是我的家」、「突然變豪宅」、「好喜歡飼主的精神狀態，與世無爭」、「真好，可以盡情大便了」、「阿綠開心的一天」、「整個家都是我的伸展台」、「心態正確的飼主哈哈哈哈」。