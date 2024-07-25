人柴兩濕！飼主集體崩潰嘆「颱風天不要養柴犬」...網看原因笑翻

▲颱風天柴犬堅持出門風雨無阻。（圖／Threads、臉書）

圖文／CTWANT

中度颱風凱米於25日凌晨登陸，清晨4時20分由桃園新屋區出海，但外圍環流的風雨還是相當顯著，全台皆有感。然而，有許多柴犬飼主表示，就算外頭風大雨大，柴犬依舊堅持要出門大小便，讓主人好氣又好笑，直呼「誰叫我要養柴！！！！！」

這兩天有多名飼主在社群平台上分享，即使外面狂風暴雨，家中柴犬依舊風雨無阻，堅持要出門大小便，紛紛無奈嘆「問他一千萬遍能不能在家大小便，柴不要呢！誰叫我要養柴！！！！！」「柴犬究竟是什麼神奇物種，根本無所畏懼」、「要養柴的人請三思」、「颱風天懂得都懂，路上只有柴犬」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲柴犬風雨無阻，堅持外出散步上廁所。（圖／Threads）

▲柴犬風雨無阻，堅持外出散步上廁所。（圖／臉書）

▲柴犬風雨無阻，堅持外出散步上廁所。（圖／Threads）

從影片中，在滂沱大雨下，柴犬穿著雨衣，臉上絲毫沒有畏懼，就算都快走不穩了，依然掛著笑容在外散步，甚至還有柴犬在水窪裡游泳，讓網友笑翻，紛紛留言「任性柴柴」、「人柴兩濕。」、「柴柴真的把這當成水上樂園」。

據寵物網站說法，柴犬跟貓一樣有潔癖傾向，因不想把狗窩弄髒，因此很少到處亂大小便。

延伸閱讀

▸ 颱風天搶購蔬菜…民眾買好市多1款高麗菜「口感很怪」 過來人揭真相

▸ 快來對獎！ 統一發票5、6月中獎號碼出爐

▸ 台積電違約交割逾2.2億元 少女股神當沖哭求救：誰能幫忙拉一下？