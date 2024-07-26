▲Caeleb Dressel把愛犬Jane視為「女兒」，經常一起出去玩。（圖／翻攝自IG@caelebdressel）



記者李依融／綜合報導

2024巴黎奧運即將開幕，美國游泳選手Caeleb Dressel不僅被譽為「新一代飛魚」，帥氣的外型也備受矚目，除此之外他還是十足的「毛孩控」，黑色拉布拉多Jane是他寵愛的女兒，還養了虎斑貓Rems，甚至連雞與牛都是寵物。

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▲Caeleb Dressel最近與妻子迎來第一個寶寶。（圖／翻攝自IG@caelebdressel）

美國游泳選手Caeleb Dressel經常在IG分享心愛的拉布拉多犬Jane的日常，他們一起去海邊玩水、去公園草地奔跑，甚至一起在泳池訓練，他也以「女兒」稱呼Jane，每張聖誕節家庭合照，一定要抱著Jane一起入鏡。

▲Caeleb Dressel超寵愛Jane，甚至一起練習泳技。（圖／翻攝自IG@caelebdressel）

此外他還養了一隻叫做Rems的虎斑貓，有次Rems在家裡亂尿尿，還被戴上東京奧運的金牌，Caeleb Dressel笑稱是「亂尿尿奧運冠軍」。

▲Rems因為亂尿尿被戴上「奧運金牌」。（圖／翻攝自IG@caelebdressel）

Caeleb Dressel家甚至還養了4頭牛與一群雞，經常分享與牛牛們互動，把雞摟在懷中的時光，十足是「愛動物代表」。

▲Caeleb Dressel與他飼養的雞。（圖／翻攝自IG@caelebdressel）

▲Caeleb Dressel甚至還養了4頭牛。（圖／翻攝自IG@caelebdressel）

Caeleb Dressel被稱為「飛魚接班人」，在2016里約奧運初次參賽就獲得2面金牌，2020年在東京奧運獲得5金，此次巴黎奧運將參加50公尺自由式、100公尺蝶式與4X100自由式接力。此次巴黎奧運最快在當地時間7月27日下午5時（台灣時間7月27日晚間11時）就能看到Caeleb Dressel出賽。