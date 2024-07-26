奧運馬選手搭機抵巴黎需檢查護照　隨身行李是乾草、紅蘿蔔

記者李依融／綜合報導

2024巴黎奧運的「馬匹選手」也已經抵達比賽場地，美國馬術隊伍分享了7匹馬選手抵達法國的旅程。馬兒們必須帶著「護照」通關，隨身行李包括胡蘿蔔與特殊的馬餅乾，還有專屬的馬伕一路照顧。團隊獸醫Susan Johns表示，「其實比起搭卡車，馬兒更喜歡飛行，一路上更平穩」。

▲馬選手們經常需要在各國參加比賽，已經很習慣長途旅行。（圖／翻攝自IG@usefeventing）



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7匹馬選手分別是Fedarman B、HSH Blake、Off The Record、Cooley Nutcracker、Diabolo、Commando 3與QC Diamantaire，牠們當地時間17日從賓州的農場出發，被送往甘迺迪機場，接著搭乘8小時的飛機抵達盧森堡，再搭卡車前往奧運會前的休息地，該休息地距離巴黎約4個小時的車程。馬兒們在這裡休息、調整時差並且活動筋骨，24日再啟程前往凡爾賽宮參加奧運會報到。

Susan Johns分享，馬選手們比起搭車更喜歡搭飛機，因為旅途更加平穩，而在飛機上馬兒們站著休息，並享用美味的乾草、紅蘿蔔與馬餅乾點心。她也說，在飛行期間馬兒們會待在貨艙的馬廄，而機長允許他們每小時派2人下到貨艙，檢查馬兒的狀況。

馬選手們到法國參賽都有自己的「護照」，上面記錄詳細的馬匹資訊，此外也須要進行疫苗與血液檢測。抵達凡爾賽正式的奧運會場後，馬兒們入住約20英尺的馬廄，每天須要量體溫2次，確保沒有傳染疫病，而每匹馬也會有一位馬伕照料。陪同馬兒飛行的馬伕表示，「這其實是很棒的旅行方式，不用真的去機場、坐在人旁邊，雖然照顧馬的工作量很大，但我很喜歡這份工作」。

本屆巴黎奧運馬術比賽將在當地時間27日下午15時30分（台灣時間7月27日晚間9時30分）登場，盛裝舞步將在凡爾賽花園進行比賽。

▲馬選手們抵達法國，馬伕與騎師幫助馬兒們適應環境，為大賽做準備。（圖／翻攝自IG@usefeventing）

▲2024巴黎奧運盛裝舞步賽事將在凡爾賽花園前舉行。（圖／翻攝自IG@usefeventing）