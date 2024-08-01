信義丹大友善農作保育有成！石虎穿山甲現蹤　鳳頭蒼鷹歪頭萌樣曝

▲信義鄉丹大友善農作保育有成，苦茶油田有石虎現蹤 。（圖／林業保育署南投分署提供）

記者高堂堯／南投報導

林業保育署南投分署輔導團隊長年在信義鄉丹大地區推廣友善環境農法，近日在該鄉人和村的苦茶園裡，陸續發現石虎等保育類野生動物現蹤，保育成果豐碩，令當地部落居民非常驚喜。

南投分署表示，自109年起持續在丹大地區（即濁水溪流域雙龍、地利、人和及潭南四部落）推廣環境友善農法及「里山」概念，透過多元課程培力，引導部落民眾自主性參與，更輔導人和村苦茶油班111年推出「人和自然」品牌及產品「不怕苦茶油」，產品也取得友善石虎標章。

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▲▼鳳頭蒼鷹和穿山甲 。（圖／林業保育署南投分署提供）

分署指出，經構築兼顧經濟生產及友善野生動物之里山環境後，這次在人和村的苦茶園裡，預先架設的紅外線相機即拍攝到清晰的穿山甲、石虎等保育類野生動物漫步穿梭影像，還有鳳頭蒼鷹在鏡頭前歪頭賣萌，與部落民眾共享山林環境。

南投分署長李政賢分表示，石虎、穿山甲等保育類野生動物的出現，證明丹大地區四部落推動生態友善農作的方針有其成效，也期盼能有更多的部落居民加入友善生態農法；該分署將持續在里山的概念下，推動活化山村綠色經濟及維護生態綠色網絡，讓人和自然永續共榮。