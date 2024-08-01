請社區浪貓來家裡滅鼠　橘貓吃完凍乾「超守信用」上工2天就抓到

▲社區的浪貓收到工資，2天內抓到滅鼠成功。（圖／翻攝自抖音）

記者闕雁琳／綜合報導

大陸一名女住戶近日發現家裡出現老鼠，決定請來專業的捕鼠專家，邀請社區附近的一隻橘色浪貓來家裡滅鼠，把凍乾當作工資餵食。貓咪吃完凍乾後在家裡巡邏一圈，半夜在各處蹲點，隔天女住戶起床便發現沙發旁躺著一隻老鼠屍體，驚呼社區的貓咪警衛效率非常高。

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▲住戶發現家裡的食物被偷吃，懷疑是有老鼠跑進來。（圖／翻攝自抖音）



一名女住戶發現放在廚房的小番茄有被偷吃的痕跡，角落還有不明的糞便，懷疑有老鼠跑進家裡，於是她把住家附近的浪貓叫進屋，給了一點凍乾一邊說，「工錢付囉，要幫我抓老鼠喔」。等到貓咪吃完凍乾，立即上工幹活，先把家裡的角落巡過一遍，廚房的櫃子和廁所都不放過一一搜索，最後停在沙發面前，不停地往裡面抓。

▲▼住戶邀請浪貓進屋幫抓老鼠。（圖／翻攝自抖音）

住戶把沙發底下的雜物移開，讓貓咪在附近蹲點。經過一天晚上，女住戶隔天起床馬上發現老鼠躺在沙發旁邊，已經沒有呼吸，而貓咪則在一旁等著，像是在展現成果。

浪貓警衛效率十足的行動力讓住戶又驚又喜，準備要拿食物當作更多的獎勵，但橘貓知道自已的任務結束了，就走到門口，輕聲喵喵叫示意要離開。

▲隔天住戶在沙發附近發現老鼠屍體。（圖／翻攝自抖音）



對於浪貓的高效率捕鼠讓住戶感到不可思議，同時也煩惱著屍體該如何處理，不過能輕鬆解除鼠患，讓住戶感到十分開心。

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