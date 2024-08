土耳其射擊大叔起底是貓奴　「眼神充滿愛看貓」反差畫面曝光

▲迪凱奇是一名愛貓人士。(圖/翻攝自IG@yusufdikecofficial)

土耳其射擊選手「迪凱奇(Yusuf Dikec)」在奧運射擊賽事,沒有穿戴配備獲得銀牌,低調殺手般的畫面在網路上爆紅。凱奇的背景吸引熱烈討論,同時也被起底他其實是一名貓奴,過去的合照中,迪凱奇眼神充滿愛望著貓咪,與比賽時冷靜又犀利的目光成為強烈對比。

迪凱奇平時甚少在社群媒體曝光太多個人隱私,不過有在IG上釋出2張和愛貓的合照,畫面中一隻奶油色的貓咪站在他的肩膀,先是聞一聞味道,接著趴下來開始閉眼休息,而迪凱奇則任憑愛貓依偎,眼神裡透露出對貓咪的愛意。

▲迪凱奇與愛貓合照。(圖/翻攝自IG@yusufdikecofficial)



51歲的迪凱奇的背景不平凡,曾在土耳其國家憲兵隊服役,軍階升到高級准尉,也多次在歐洲射擊比賽中獲獎。這次奧運的射擊賽事中,迪凱奇只戴著一副普通黑框眼鏡,身穿土耳其隊衣,甚至手插口袋,就擊敗了絕大多數的選手,輕裝出賽的模樣讓不少人印象深刻。

In Olympic shooting, they use equipment like:



> A lens to avoid blur

> A lens for better precision

> ear protectors for noise



Then a Turkish guy (Dikeç) came and won a silver medal with just a pair of GLASSES. pic.twitter.com/tobbeIifiS