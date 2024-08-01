土耳其射擊大叔起底是貓奴　「眼神充滿愛看貓」反差畫面曝光

▲迪凱奇是一名愛貓人士。（圖／翻攝自IG@yusufdikecofficial）

記者闕雁琳／綜合報導

土耳其射擊選手「迪凱奇(Yusuf Dikec)」在奧運射擊賽事，沒有穿戴配備獲得銀牌，低調殺手般的畫面在網路上爆紅。凱奇的背景吸引熱烈討論，同時也被起底他其實是一名貓奴，過去的合照中，迪凱奇眼神充滿愛望著貓咪，與比賽時冷靜又犀利的目光成為強烈對比。

迪凱奇平時甚少在社群媒體曝光太多個人隱私，不過有在IG上釋出2張和愛貓的合照，畫面中一隻奶油色的貓咪站在他的肩膀，先是聞一聞味道，接著趴下來開始閉眼休息，而迪凱奇則任憑愛貓依偎，眼神裡透露出對貓咪的愛意。

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▲迪凱奇與愛貓合照。（圖／翻攝自IG@yusufdikecofficial）



51歲的迪凱奇的背景不平凡，曾在土耳其國家憲兵隊服役，軍階升到高級准尉，也多次在歐洲射擊比賽中獲獎。這次奧運的射擊賽事中，迪凱奇只戴著一副普通黑框眼鏡，身穿土耳其隊衣，甚至手插口袋，就擊敗了絕大多數的選手，輕裝出賽的模樣讓不少人印象深刻。

In Olympic shooting, they use equipment like:



> A lens to avoid blur

> A lens for better precision

> ear protectors for noise



Then a Turkish guy (Dikeç) came and won a silver medal with just a pair of GLASSES. pic.twitter.com/tobbeIifiS — Turkish Archives (@TurkishArc) July 31, 2024

通常在射擊比賽中，選手大多都會穿戴各式輔助配備，例如避免視線模糊、提高精準度的射擊眼鏡，以及保護耳朵的抗噪耳罩等，但迪凱奇只著一身輕裝，在7月30日的比賽中，他與搭檔塔爾汗（Sevval Ilayda Tarhan）在混合團體10公尺空氣手槍項目，以582分成績抱回銀牌。