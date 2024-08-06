收養的流浪布偶貓懷孕　生下「7隻深色麻糬」沒一隻像媽媽

▲飼主家收養的流浪布偶貓沫沫懷孕了。（圖／翻攝自微博）

記者闕雁琳／綜合報導

大陸一名飼主收養了一隻流浪的布偶貓「沫沫」，前陣子沫沫跑出去玩，回來沒多久飼主就發現牠懷孕了，等到2個月後在家生產，誕下7隻幼貓寶寶，寶寶們都是深色系的花紋，沒有一隻是像媽媽，貓爸爸強大的基因也讓飼主笑說，「為啥沒有一個白的（小貓）呢？」。

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▲▼沫沫產下7隻貓寶寶，全部都是深色花紋，沒有一隻像貓媽媽。（圖／翻攝自微博）

飼主在村子裡飼養許多動物，沫沫是他收養的流浪貓，前陣子沫沫懷孕後變得特別黏人，喜歡跟在飼主腳邊，除了上廁所會跑到比較遠的地方之外，其餘的時間都跟著人。直到生產當天，沫沫躲在紙箱產下第一隻貓寶寶，細心將牠身上的臍帶和胎盤整理過，飼主也陪著沫沫一同生產。

▲▼沫沫吃完點心繼續生產。（圖／翻攝自微博）

沫沫生產約2個小時生下7隻貓寶寶，4隻賓士貓、2玳瑁貓和1隻虎斑貓，全部都是深色系的花紋，沒有一隻是像到高顏質的媽媽。不過沫沫是一位稱職媽媽，一手將孩子們拉拔到大，等到小貓2個月大左右，飼主幫牠們安排送養，只留一隻賓士貓陪伴沫沫。

貓媽媽生下7隻貓寶寶全都是深色花紋，讓網友紛紛笑說，「都是深顏色的，這顯性基因強大呀」、「生了7隻！辛苦沫沫了」、「沫沫太厲害了，非常有母愛很會照顧寶寶」、「恭喜村夫當外公」、「貓媽媽辛苦了，希望孩子都能平安長大」、「感覺爸爸是田園貓，寶寶應該眼睛不會像布偶貓那樣」。