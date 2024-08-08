才回家幾天...地主貓被屁喵「用屁股鎖喉」　仰頭眼神死瞪爸爸

▲地主貓被新來的小貓屁股鎖喉。（圖／網友鄭鈞文授權提供）

記者闕雁琳／採訪報導

新北市一名飼主鄭鈞文和女友陳韻婷去(2023)年收編一隻小貓「牛奶糖」，家裡的地主貓「婲禧」十分疼愛這位新的貓妹妹，任憑牠來邀玩打鬧。有趣的是，牛奶糖剛回家沒幾天，已經去跟姐姐建立深厚感情，一屁股坐在對方臉上休息，讓婲禧被鎖喉壓制在地，露出無奈到不行的眼神，仰頭瞪著拍攝不救中的爸爸。

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▲▼2隻貓感情非常好。（圖／網友鄭鈞文授權提供）

飼主家本身飼養一隻三花貓「婲禧」，後來朋友撿到還是小貓的「牛奶糖」，緣分之下帶回收編，2隻貓第一次見面十分順利，婲禧對牛奶糖不排斥，反而還很親近，也因此拍出這張地主貓被壓制的畫面。鄭鈞文笑說，當時是牛奶糖從地上跳到櫃子，要去趴婲禧下面的那條毛巾，沒想到牛奶糖爬到姐姐身上，一屁股就坐下去，完全沒有在客氣。

▲牛奶糖很黏姐姐。（圖／網友鄭鈞文授權提供）

婲禧和牛奶糖相處得很親密，雖然沒有血緣關係，但就像一起長大的兄弟姊妹，常常會一起睡覺、互相舔毛。鄭鈞文說，其實婲禧是屬於對貓脾氣很好，對人不好的貓咪類型，2隻貓吵架的時候，婲禧還可以邊打架邊幫小貓舔毛，有時候還會舔到小貓更不爽。

▲2隻貓打架的時候婲禧可以邊打邊幫妹妹舔毛。（圖／網友鄭鈞文授權提供）

這張意外拍到地主貓被壓制的畫面分享出來，許多網友看完紛紛笑說，「拍攝者不救」、「初生之犢不畏虎」、「地主貓表示：：你帶回來的還不管管？」、「屁屁長出了一顆頭...」、「強壓地頭蛇」、「貓：爸，你帶這隻什麼回來」、「納悶了3秒才看懂哈哈哈哈哈」、「同學你咖撐下有貓啊啊啊啊」、「原來是鬥地主」。

