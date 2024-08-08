台南「蛇窟」抓到1.8公尺臭青母　來不及解網野放…遭烈日曝曬亡

▲台南市安南區公學路一段出現1.8公尺長的臭青母。（圖／王金樹提供）

記者劉人豪／台南報導

每到夏日就會有蛇類頻繁出沒的台南市安南區公學路一段，是台南有名的「蛇窟」，昨（8）日晚間落網一條長1.8公尺的臭青母，本來想找公親里里長王金樹直播抓蛇，沒想到還來不及解網野放，臭青母就死了，只好把臭青母裝袋後請清潔隊處理。

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▲還來不及解網臭青母就已經死了。（圖／王金樹提供，下同）

王金樹表示，里民看到蛇會怕，因此住家周遭都會圍網防蛇，因此常會有蛇穿越時「掛網」，最近夏天比較熱，蛇類開始冒出來，光最近就抓了十多隻，大部分都是臭青母，以前還有抓過眼鏡蛇跟雨傘節。

王金樹表示，過往抓到的無毒臭青母，都會野放處理，不過這次抓到的可能被烈日曝曬受不了，還沒野放就已經死了，於是就裝袋後請清潔隊處理。如果是抓到活的雨傘節、眼鏡蛇，就會請農業局前來協助處理，若是抓到活的臭青母，因為臭青母無毒，就會野放到比較偏避的地方。

公親寮社區巡守隊書記蘇青癸在臉書發文表示，昨天晚上6時30分，在公學一段圍牆邊看到掛網的蛇，獲報以後衝現場，是一隻有1.8公尺的超大臭青母，本來想來個王里長抓蛇直播，沒想到來不及解網已經死了，隨後里長就把臭青母裝袋後請清潔隊處理。