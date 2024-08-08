收容領養10歲狗狗笑容超甜　家人疼惜嬰兒抱「永遠是小寶寶」

▲可愛的勾勾才到家1個月，已經是全家人的心肝寶貝。（圖／有點毛毛的／飼主Yu Hsuan Liu投稿）



記者李依融／綜合報導

網友Yu Hsuan Liu1個月前從收容所領養了小狗，取名叫「勾勾」，醫生說勾勾的牙齒看來年約10歲了，不過對家人來說勾勾永遠是小寶寶，她將照片分享到ETtoday寵物雲社團「有點毛毛的」，網友們都說好可愛。

勾勾被家人嬰兒抱，可愛地露出粉色舌頭，看起來非常習慣這個家，其實牠1個月前才被從收容所領養。家人帶著勾勾去醫院檢查，醫生從牙齒判斷，勾勾年約10歲，已經是年紀稍長的毛孩，也有一些牙周病的情況，不過對於家人來說，勾勾依然是個「小寶寶」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲勾勾像娃娃一樣躺在家人懷裡。（圖／有點毛毛的／飼主Yu Hsuan Liu投稿）

網友看到勾勾幸福的模樣也被打動，「每張都好可愛，好想抱緊處理，一定要多拍照多錄影保存下來」、「笑得好開心呀」、「太可愛了，牠的笑容好幸福啊！」、「老人家還能擁有少女般的臉龐」、「一點都不像10歲欸！好可愛！」。

▲勾勾10歲了仍有一張「幼齒臉」。（圖／有點毛毛的／飼主Yu Hsuan Liu投稿）

家人也幫勾勾創辦IG@gogomixmix，紀錄勾勾的幸福日常，也能看出雖然只相處1個月，但家人早已把勾勾視如己出，當作永遠的家人疼愛。

▲勾勾很健康，只是有一些牙周病的情況。（圖／有點毛毛的／飼主Yu Hsuan Liu投稿）