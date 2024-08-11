遛狗飯前還是飯後？獸醫曝正確時間：搞錯毛孩易患1致死率高疾病

▲飼主遛狗要選對時間，否則愛犬恐出現消化不良或胃擴張扭轉，罹患胃扭轉致死率高。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

現代社會越來越多人選擇飼養毛孩子取代生小孩，但照顧動物也有很多事情要注意。獸醫師平松育子透露，遛狗時間點很重要，倘若搞錯順序容易罹患1種疾病，有可能危害毛孩的性命。

根據日本寵物網站《わんちゃんホンポ》，平松育子撰文分享遛狗的正確時間點，應該選在狗狗吃飯前，因為狗狗進食後馬上出門散步或跑跳，牠們腸胃道中的食物還未完全消化，恐有消化不良或胃擴張扭轉等症狀；其中胃擴張扭轉是一種會短時間內惡化的疾病，致死率非常高。

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平松育子說明，胃擴張扭轉以大型犬為好發族群，非常不建議在狗狗飯後就帶牠們去散步；有些飼主擔心狗狗已經養成飯後散步的習慣，是否有辦法改善？專家表示，可以確保狗狗進食後至少休息1至2小時再帶出門，因為腸胃裡的食物已差不多消化完全。

平松育子也表示，雖然建議飼主讓狗狗先散步再吃飯，但遛狗完也不該立刻讓毛孩進食，因為外出回家後的狗狗情緒還很興奮，容易吃東西太快，可能會導致食物卡在喉嚨或消化不良等情形。獸醫師補充，飼主可以在遛狗後等待至少30分鐘，再觀察狗狗情緒，確定毛孩穩定後才餵食。

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