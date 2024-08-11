倫敦五星酒店店貓莉莉貝享受奢華貓生　客人為牠而來

記者李依融／綜合報導

英國倫敦5歲的貓咪莉莉貝(Lilibet)是一隻「五星級貓貓」，牠住在五星級酒店The Lanesborough，工作人員還組成「貓咪委員會」，專門為莉莉貝服務，現在許多旅客都特地到酒店拜訪這隻可愛的小貓咪。

▲莉莉貝在五星級飯店內享受奢華貓生。（圖／翻攝自IG@the_lanesborough）



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莉莉貝2019年住進這間高級飯店，從小就過著奢華的生活，每天牠最喜歡做的事就是優閒地躺著，包括酒店寬敞的窗台上、舒服的床上、宏偉的鋼琴上或是VIP客人的休息室，都是牠最喜歡的空間。酒店工作人員組織了「貓咪委員會」，確保莉莉貝每天享用倫敦最好的貓咪餐，甚至連魚子醬都讓莉莉貝嚐了一口。

▲莉莉貝的飲食也相當講究。（圖／翻攝自IG@the_lanesborough）

每一位來到The Lanesborough的客人都對莉莉貝的酒店生活讚嘆不已，還有人笑說「牠缺了一條珍珠項鍊跟一個皇冠」，也有許多客人都是因為莉莉貝慕名而來，甚至店內還把以莉莉貝取名的調酒放進菜單。

▲莉莉貝趴在鋼琴旁納涼。（圖／翻攝自IG@the_lanesborough）

因為莉莉貝療癒又受歡迎，也鼓勵了該集團其他的酒店也飼養了店貓，巴黎酒店Le Bristol養了一隻叫做Socrate的緬甸貓，德國巴登巴登市酒店Brenners Park-Hotel & Spa也養了一隻叫做Kléopatre的貓咪。