爸爸怕狗熱站著幫搧風還翻面　她吐槽：原本說帶回家要打死我

記者李依融／綜合報導

大陸四川網友分享，爸爸超寵愛家中的10歲狗狗「八一」，這天天氣炎熱，八一躺在沙發椅上，爸爸就拿著扇子盡責地在一旁搧風，深怕心愛的狗狗熱到，誰能想像他10年前曾說「帶狗回家就把你打死」。

八一是一隻混血臘腸狗，飼主10年前把牠帶回家遭到爸爸全力反對，甚至被嗆「拿狗回家就把你打死！」，後來飼主上大學狗狗就留在家，他再回家時驚覺八一已經變成「他弟弟」，跟爸爸感情超級好，只要爸爸在家八一一定深情地望著，就算很熱也要黏在爸爸身上。

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▲爸爸幫八一搧風，被說像是在燒烤。（圖／翻攝自小紅書@我爸爸的狗叫八一）



這天飼主收到媽媽傳來影片，只見八一躺在單人沙發坐上熟睡，而爸爸穿著背心、拿著扇子，仔細地幫狗狗搧風，搧著搧著還不忘要翻面，就怕心愛的八一熱到了。媽媽邊拍著影片還邊抱怨，「唉唷不至於吧，也來給我搧兩下啊，我也滿頭大汗了！」，不過爸爸周到服侍八一早已經是日常，媽媽也覺得很搞笑。

▲爸爸擔心八一外出安危，叮嚀與陌生人保持距離。（圖／翻攝自小紅書@我爸爸的狗叫八一）

網友看到爸爸幫八一搧搧子的模樣忍不住笑說，「看起來像是在燒烤」、「這狗要翻面，以免烤不均勻」、「爸爸真的是把八一當寶寶養」、「八一看來就是皇上了」。

飼主經常將八一跟爸爸的曬恩愛日常分享在小紅書@我爸爸的狗叫八一，能看到日常中八一經常黏在爸爸腿上，才剛吃飽飯，八一就會撒嬌求抱抱，提醒爸爸「該出門散步啦」，睡覺時八一也要黏在爸爸身邊，許多粉絲笑說，「總覺得八一跟爸爸越長越像了」。

▲許多粉絲覺得八一和爸爸越長越像了。（圖／翻攝自小紅書@我爸爸的狗叫八一）