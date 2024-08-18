日月潭驚傳「水怪」出沒！網紅釣客想抓魚虎　引出2尾1米長巨魚

記者高堂堯／南投報導

外來種「潭中惡霸」魚虎肆虐日月潭、威脅原生魚種存續，有熱心民眾日前赴潭區「打虎」垂釣時，竟意外發現兩隻身長約1公尺的巨魚出沒，驚呼：「有水怪！」畫面於網路曝光後也引發熱議，有人猜是蛇類，也有人認為是為了生態防治目的而放養的鱸鰻。

▲2隻身長約1公尺的巨魚於日月潭出沒。（圖／翻攝「日月潭一等高」臉書粉專，下同）

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日月潭竟有「水怪」出沒？釣客「日月潭一等高」近日到潭區釣外來種「惡霸」魚虎，不料魚還沒釣到，竟赫見1公尺巨魚在水面快速游竄，當下幾乎嚇傻，直呼從未見過；影片曝光後有人說是鱸鰻，也有人說是蛇類，在網路上意外掀起熱烈討論。

「日月潭一等高」臉書粉專小編日前PO出一則短片，指其陪同一名正妹釣客驅船到日月潭釣魚，準備以餵食魚餌的方式引出掠食者魚虎，未料還沒發現魚虎的蹤跡，竟有2隻體型碩大修長的巨魚，突然從岸邊樹叢間的水面下快速游出、經過船邊後揚長而去，不禁嚇了一跳，以為有水怪現身了。

有網友見狀打趣說「就蛇啊，大驚小怪」、「確定是尼斯湖大水怪」，也有人PO出自己飼養的鱸鰻照片，指出日月潭前陣子有放養鱸鰻，其作用即是清除潭內的魚虎（幼魚）。

而經驗較豐富的潭區漁民根據其長條狀的魚身、看似具有背鰭等特點來看，判斷是兩條「大尾鱸鰻」，在潭區較為罕見，一般鱸鰻都在潭底棲息，可能是為了覓食、剛好又有釣客在施放魚餌，才會從平時棲息的潭底浮出水面，相當罕見。