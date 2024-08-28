能吃就是福？獸醫師破解寵物餵食迷思　讓毛孩吃出健康

▲獸醫師徐莉寧解答飼主對寵物餵食上的迷思。（圖／翻攝自影片，下同）

消費中心／綜合報導

許多飼主都把毛小孩當作家人細心照顧，總是想給毛孩最好的！然而，面對市售琳瑯滿目的寵物食品，不少飼主往往依賴朋友、網友推薦的飼料品牌選購，或認為「能吃就是福」而過度寵溺毛孩，任由牠零食吃到飽。然而這些餵食方式看似有著滿滿的愛，卻未必真正照顧到毛孩健康，本次特別邀請到獸醫師徐莉寧為大家破解餵食迷思。

獸醫師徐莉寧笑稱：「如果毛孩沒有你，他可能不會怎麼樣；如果沒有食物，牠就沒辦法生存！」因為食物對動物來說，不僅是生理需求的營養來源，也是心理安全感的基礎，若餵食不當，不僅影響毛孩的身體健康，也可能導致行為問題。

▲餵食量應按照毛孩狀況及不同階段進行調整。

為了維持毛孩的營養均衡，蛋白質、脂肪、碳水化合物、維生素和礦物質都是必不可少的營養素，其攝取量也會根據不同的身體階段，例如成長階段、是否結紮、甚至是品種而有不同的建議及比例，飼主可根據家中毛孩的年齡、體型、生長階段及活動量等，去選擇合適的飼料。

餵食量上，也要因應毛孩的個體差異來靈活調整，避免過量或不足的情況，一般來說，合格廠商外包裝背面都會有毛孩體重建議餵食量作為初步參照，飼主可觀察約2週後，依據毛孩胖瘦狀態再進一步調控。

▲獸醫師徐莉寧建議為孩子挑選商譽良好且符合規範的飼料。

另一方面，獸醫師徐莉寧也提醒市售寵物食品種類多元豐富，其實除了飼料（全日糧）以外的食物，都算是零食，最好不要超過每日總攝取量的10%，也因此做為每日食物9成以上的主食，選購時更應謹慎挑選，務必優先選購商譽良好、符合規範的產品，除了考慮品牌，還應參考符合國際通用的標準，比如美國AAFCO或歐洲FEDIAF，並且符合規範且合格的廠商，應該要有包裝完整及清楚的合格標示供消費者辨識。

▲愛慕思全系列產品皆符合AAFCO所訂定的營養完整均衡標準，其配方是與世界級的獸醫師和營養學家共同研發

優質寵物飼料品牌「愛慕思」擁有超過75年歷史，為美國熱銷品牌，強調「健康優活」的理念—維持整體健康、減少生病風險，才是享受優質、快樂生活的基礎。愛慕思現已銷售至全球包括加日紐澳等地區，全系列產品皆符合AAFCO所訂定的「營養完整均衡」標準，安全又可靠，其配方更是與世界級的獸醫師和營養學家共同研發，可滿足不同成長階段、體型大小的犬貓需求。

像是本次牙牙家寶貝Bobbi適用針對小型犬的營養配方，特別設計了適口性佳的小顆粒，方便毛孩啃咬與消化，還添加了魚油Omega-3&6成分，幫助維持皮毛健康；愛慕思更提供了成犬、懷孕母犬和貓咪專屬配方，讓每隻毛孩都能享受到量身訂製的營養呵護。

不論你家的毛孩是汪星人還是喵星人，掌握正確的餵食觀念，並選購有國際標準的合適飼料是維持毛孩健康的關鍵，讓犬貓寶貝吃得安心又健康，盡情享受美好的幸福生活！