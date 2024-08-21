一早巨大老鷹停牠家門外盯窗戶　竟是落難「小菜鳥」

▲巨大的鳥突然出現家門口。（圖／翻攝自Raven Ridge Wildlife Center臉書）



記者李依融／綜合報導

美國賓夕法尼亞州一戶人家發現家門外有隻巨大的鳥，大鳥直盯著他家窗戶彷彿在求救，於是他們趕緊打電話給野生動物救援中心Raven Ridge Wildlife Center，才知道這是一隻年輕的禿鷹，但健康狀況很糟。

這家人發現這隻大鳥在附近徘徊了3天，第三天時發現鳥兒竟然停在自家門外的搖椅上，還一直盯著窗戶看，他們覺得鳥兒鳥兒似乎在求救，於是趕緊打電話求援。救援團隊表示，這隻年輕的禿鷹狀況不佳，不僅身形瘦弱，還有脫水與虛弱的狀況，「我們猜測牠正在學習獨立，然而在嘗試自力更生的過程中迷路了。」

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Raven Ridge Wildlife Center提到，在這個季節有許多動物正在探索獨立生活，但常常會讓自己陷入困境，像是年輕的鳥兒離巢時可能會在飛行上遇到困難，需要一些時間來增強力量並向親鳥學習。」

目前這隻禿鷹和另外一隻斷腿的救援老鷹一起生活，也彼此學習野外生存技能。保育員Tracie Young說，那隻斷腿的老鷹已經能飛到高處棲息，「那隻落難小禿鷹看了，也開始意識到自己的翅膀究竟該怎麼用，並展翅飛到更高的棲木上。」

小禿鷹的身體狀況與學飛狀況都漸入佳境，保育員有信心不久的將來牠能重回天際。

▲雄赳赳氣昂昂的禿鷹其實落難中。（圖／翻攝自Raven Ridge Wildlife Center臉書）