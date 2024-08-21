浪貓肚子變大「又懷孕了」被抓去照超音波　獸醫：只是胖

▲Prada肚子變大，大家都覺得牠懷孕了。（圖／翻攝自Adoption Chats Sans Abri）



記者李依融／綜合報導

加拿大收容所收留了一隻叫做Prada的母貓，志工一看就知道牠快生了，趕快帶去獸醫院檢查，結果獸醫照半天照不到小貓，只有厚厚的脂肪！

Prada原本是一隻在街頭流浪5年的母貓，曾經生過好幾胎，餵養牠的愛媽發現Prada肚子又變大了，於誘捕後帶到收容所Adoption Chats Sans Abri，工作人員見狀都覺得牠肯定是懷孕了，因此趕緊帶去獸醫院照超音波，想確認究竟會迎接幾隻小生命。

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▲Prada照超音波發現沒懷孕，是單純胖嘟嘟。（圖／翻攝自Adoption Chats Sans Abri）

收容所工作人員Émilie Lafleur表示，獸醫用超音波仔細檢查之後，並沒有找到小貓的蹤影，「檢查發現，牠只是胖了」，這讓現場的人忍不住笑出來。一開始大家覺得這個誤會超爆笑，但後來大家鬆了一口氣，因為這表示Prada不用再生小貓了。

獸醫確認Prada沒有懷孕後，便協助完成結紮，工作人員發現Prada是一隻親人但有點害羞的小貓，現在正在找尋永遠的家。

▲Prada目前已結紮，不用再經歷生寶寶的辛苦啦。（圖／翻攝自Adoption Chats Sans Abri）