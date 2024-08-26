13歲癱瘓臘腸安樂死獸醫驚「顧得很好」　愛的接力隔天找到新家

▲臘腸犬雖然癱瘓了3年，但是前飼主照顧得很好。（圖／惟仁動物醫院提供）



記者李依融／綜合報導

彰化縣一隻癱瘓的13歲臘腸狗被送到醫院安樂死，但獸醫發現狗狗友善親人，身上沒有褥瘡照顧得很好，一問之下才得知飼主丈夫突然罹癌，在照顧毛孩與家人間蠟燭兩頭燒，自己也瘦了15公斤，掙扎許久才做此下策。惟仁動物醫院希望能為狗狗努力一次，沒想到24小時內就有好消息！

惟仁動物醫院分享，有天一個好久不見的飼主帶一隻臘腸狗來醫院，直接說要安樂死，狗狗13歲了，癱瘓了3年，但醫生發現狗狗吃喝正常，而且很親人，「很訝異沒有褥瘡，照顧得乾乾淨淨」。醫生提到，狗狗剛癱瘓時，飼主努力帶著愛犬去針灸、吃藥，「主人來的時候我感覺到她已經身心俱疲了，安樂死，對主人、對醫生都不是簡單的事」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原來是飼主的丈夫罹癌，在照顧病人與愛犬之間蠟燭兩頭燒，自己也瘦了15公斤，院方照顧狗狗的這幾天，獸醫助理每天都在「侍奉」，移來移去、擠尿清大便，也讓獸醫感受到「三年了，主人經歷了什麼，才讓她下了這個決定？」。獸醫院收了費用，但暫時沒有實施安樂死，他很感謝這孩子被照顧得很好，「帶來的時候不是放著牠躺在自己的排泄物不理牠、任由牠長褥瘡，牠來的時候還是漂漂亮亮的。」因此將這件事PO網，希望還能有轉機，試圖幫癱瘓老犬找到新主人。

▲新媽咪看到貼文後，隔天一早就到醫院來看看臘腸，當下就決定帶回家。（圖／惟仁動物醫院提供）

這個貼文很快在網路上被轉發，沒想到24小時內就傳來好消息，新媽媽過去有照顧癱瘓犬的經驗，一早就到醫院看看這隻令人心疼的寶貝，還一直想幫狗狗負擔費用，但醫生說「我們感恩都來不及了，真的，這真是今天最大的驚喜！」。醫生也老實告訴認養人，「我們是希望進入家庭安老，不要再有醫療，認養人就是說要讓牠順順地過去，我們也把院內人家捐贈的輪椅讓牠代步。」

惟仁動物醫院表示，貼文發出後才一個晚上就收到好多私訊，「這孩子真的有魔力」，很感謝大家幫忙分享，也感謝好多表達領養意願的人，更感謝大部分的人都能體諒原主人的感受，「幫著原主人、也幫著狗狗，再次謝謝大家體諒媛主人的難處。」

可愛的臘腸到新家安心地睡著了，網友看到毛孩終於有家都替牠開心，也為這場愛的傳遞有滿滿的感動，「給原主人一點鼓勵，把癱瘓三年的孩子照顧得這麼好，你已經很棒了」、「真的要流眼淚了，希望原爸媽也可以看到，他們的孩子會繼續幸福」、「這個世界還是很有愛，心裡充滿感恩」。

▲臘腸到新家安心地睡著了。（圖／惟仁動物醫院提供）