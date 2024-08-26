奴才睡夢中收貓咪送禮「大強爬手上」嚇瘋　牠疑惑：媽媽不喜歡？

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奴才睡夢中收貓咪送禮「小強爬手上」嚇瘋　牠疑惑：媽媽不喜歡？

記者李依融／綜合報導

大陸重慶一隻叫做「包子」的貓咪半夜想送禮，把一隻蟑螂丟到床上，還目送蟑螂爬到媽媽手上，彷彿很滿意自己的大禮。然而媽媽在熟睡中被手上奇異的觸感驚醒，下秒就狂揮手拍掉，這下換包子一臉疑惑，不解「為什麼媽媽不喜歡我的禮物？」。

貓咪半夜送蟑螂。（圖／翻攝自小紅書＠香甜芋頭包）

▲奴才凌晨4點多收到貓咪的蟑螂大禮。（圖／翻攝自小紅書＠香甜芋頭包）

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小紅書@香甜芋頭包經常分享貓奴與主子們的日常，其中叫做包子的白底虎斑貓特別喜歡半夜吵奴才睡覺，一下要撒嬌、一下要摸摸、一下要抱抱，這天牠突然對奴才充滿感激，決定要送個大禮，便把大隻蟑螂丟到床上。蟑螂很快就爬到飼主手上，而飼主也立刻被奇異的觸感驚醒，嚇得大叫狂揮手，確認是蟑螂後，忍不住拍了一下貓屁屁。

貓咪半夜送蟑螂。（圖／翻攝自小紅書＠香甜芋頭包）

▲包子很熱心想幫忙抓住蟑螂。（圖／翻攝自小紅書＠香甜芋頭包）

包子跑到床邊一臉疑惑，不懂媽媽為什麼不喜歡這麼棒的禮物，還埋怨著媽媽把禮物弄不見了。接著蟑螂再次出現在棉被上，包子正想跑去玩，奴才立刻阻止，把貓趕跑後專心對決蟑螂，終於才能安心入眠。

這段影片讓許多網友覺得超爆笑，「爬到手上我能從甘肅甩到陝西！」、「我的天這太大隻了吧！」、「完蛋我睡覺都張著嘴」、「爬到我手上我可能要爬起來再洗一次澡」、「太恐怖了，拜託我的貓別送我任何東西」。

貓咪半夜送蟑螂。（圖／翻攝自小紅書＠香甜芋頭包）

▲包子不懂為什麼媽媽不喜歡。（圖／翻攝自小紅書＠香甜芋頭包）

關鍵字： 貓咪驚喜爆笑影片可愛

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