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街上好心餵過一次　女回家發現虎斑貓每天準時「在門口討罐罐」

街上好心餵過一次　女回家發現虎斑貓每天準時「在門口討罐罐」。（圖／翻攝自TikTok／missjadem744）

▲女發現小貓突然出現在她家。（圖／翻攝自TikTok／missjadem744）

記者李振慧／綜合報導

愛爾蘭一名女子某次在街上救了一隻街貓後，該貓咪每天都會出現在她家，而且時間久了以後，貓咪還知道她的生活作息，每天她下班後，都會看到貓咪在家門口準時等她。

女子潔德(Jade)在網路上表示，某次她回到家時，發現一隻虎斑貓像是在等待她一樣，一直守候在她家門前，一發現到她便立即起身迎接，不斷朝她喵喵叫，把她嚇了一跳，後來發現這隻貓咪是她之前在街上曾幫助過的小貓。

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@missjadem744 The cat distribution system is working!! Finally my turn #catsoftiktok #cats #cat #straycat #catdistributionsystem ♬ Married Life (From "Up") - Gina Luciani

潔德表示，「我查看之前的影片，確認是同一隻小貓，當時我給了牠罐頭和一些水，從此以後，牠每天都會出現在我家，後來還找到可以爬進我臥室窗戶的路線，而不是只待在門口喵喵叫」。

潔德表示，她原本打算飼養貓咪，但帶去獸醫檢查時，獸醫發現小貓已經絕育而且健康狀態良好，應該是有人飼養的家貓，所以她打消飼養念頭，而且小貓有時候也會消失幾天，似乎還有別人在幫忙餵養。

相關影片曝光後獲得100多萬點閱，影片中可看到，每當潔德打開門時，小貓已經守在門口等著要罐罐餵食，偶爾也會進來她的房間內，讓她摸摸抱抱。網友留言，「小貓拼命對你喵喵叫，好像在指責你今天遲到了」、「牠現在是你的寶貝了」、「我家也有2隻街貓，每天會準時來我家門口報到，有一次我爸比較晚餵，小貓拼命敲我們家窗戶」。
 

@missjadem744 The cat distribution chose well… i may or may not have gotten the stray cat treats and food bowls already.. #catdistributionsystem #stray #straycat #cat #cats ♬ original sound - user2080796611691

關鍵字： 街貓愛爾蘭寵物虎斑貓

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