夜晚門鈴突然狂響2聲　女查看發現「3隻小貓站家門口」超驚喜

▲監視器拍到小貓按門鈴。（圖／翻攝自TikTok／mandapanda1017）

記者李振慧／綜合報導

美國亞利桑那州一名女子晚上在家時，家中門鈴突然響了2聲，由於這個時間通常不太會有人來訪，讓她覺得有點擔心，沒想查看時發現3隻流浪貓站在門口，正在等著她開門。

女子阿曼達(Amanda)在TikTok上分享奇妙遭遇，影片中可看到，當時是晚間9時30分左右，突然有人來按她家門鈴，而且還連按2聲，讓她擔心可能發生緊急狀況，沒想到看到3隻小貓。

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影片曝光後獲得140多萬點閱，吸引上千網友留言，「貓咪分配系統似乎愈來愈進化了」、「小貓會按門鈴好聰明」、「如果不是因為看到影片，我本來不相信貓咪會按門鈴」、「所以牠們到底是誰？是你認識的貓咪嗎」。

阿曼達後來解釋，她平時會在社區幫忙照顧流浪貓，來按門鈴的小貓們也曾經受過她的照顧，自從影片爆紅後，許多民眾注意到她的愛心行為幫忙捐贈貓糧，讓她非常感動。