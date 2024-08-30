圓圓20歲慶生經典回顧　兒時與團團同框、17歲生日蛋糕砸圓寶

記者李依融／綜合報導

大貓熊圓圓從4歲來到台北市立動物園，如今已過了16年，30日園方為牠慶祝20歲生日，並剪輯了歷年來的生日影片，其中還包括難得的「團團圓圓同框」畫面，其中最經典的莫過於17歲生日時圓圓不小心「蛋糕砸圓寶」的搞笑意外。

圓圓2004年8月30日出生於大陸四川臥龍，2008年12月23日和團團一起來到台北市立動物園，從小一起長大的團團圓圓搭上專機再經過車輛運送，終於抵達新家，雖然貓熊是獨居動物，但團團圓圓抵台時年紀尚小，一開始是同居的玩伴，但很快就必須分開居住，往後只有發情期時才會相處，因此「同框照」更為難得。

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▲團團圓圓難得的同框照。（圖／翻攝自台北市立動物園）



圓圓2013年7月6日年生下圓仔，因為叼仔時不慎弄傷圓仔，因此第一時間啟動人工哺育機制，圓仔滿月後才回到媽媽身邊，而圓圓與圓仔重逢時不斷發出連保育員都沒聽過的鳴叫，場面感動許多人。圓圓2020年再度誕下小女兒圓寶，而圓圓母性堅強，照顧圓寶到2歲多才卸下育兒工作。

▲圓圓在2013年生下圓仔，第一次當媽媽。（圖／翻攝自台北市立動物園）

▲圓圓把圓仔緊緊摟在懷中。（圖／翻攝自台北市立動物園）

▲圓圓第一次把圓寶在懷裡哄安穩，母女倆都累壞了。（圖／翻攝自台北市立動物園）



每年保育員都會準備美味蛋糕，讓大貓熊們大快朵頤，可愛的圓圓總是會上演「推蛋糕」重頭戲，17歲生日時與圓寶一同慶生，當時牠超認真地端詳美味的三層蛋糕，沒注意到圓寶從前面經過，直接大手一推冰蛋糕就不偏不倚落在圓寶頭上，嚇了圓寶一大挑，幸好沒有大礙，母女倆便一起享用大餐。

▲圓圓17歲生日與圓寶一起度過。（圖／翻攝自台北市立動物園）



▲圓圓蛋糕砸女兒經典場面。（圖／翻攝自台北市立動物園）

台北市立動物園發言人曹先紹也透露，大貓熊來台帶來許多意料之外的好處，例如園內為了種竹林供貓熊食用，10多年前便全面禁止使用殺蟲劑，意外讓園區內的自然生態提升，例如瀕危物種的數量增加，而全台有160多種蜻蜓，在台北市立動物園就能見到至少87種。

▲20歲的圓圓依然美麗優雅。（圖／翻攝自台北市立動物園）



台北市立動物園近來也著重在動物行為訓練上下功夫，藉此減少動物麻醉的機率，例如圓圓的牙齒不好，保育員能透過行為訓練讓圓圓願意靠近張嘴，好讓獸醫檢查牙縫，也能做到刷牙保健。此外若是有麻醉需求，未曾受訓的動物可能只能使用吹箭，卻難以預估注射量，經過動物訓練貓熊能夠接受打針，那麼注射量就能被精準控制，提高甦醒的效率也降低副作用的風險。

▲圓圓接受動物行為訓練，減少麻醉風險，也能更快發現健康問題及時治療。（圖／翻攝自台北市立動物園）

由於貓熊以竹子為主食，單一食性的特殊性讓保育員在照顧過程中做了不少工夫，曹先紹說，台北市立動物園也將照養貓熊的經驗推及其他動物，讓更多動物們在營養調配、日常行為豐富化、行為訓練等，都有更高品質的照護。

▲團團圓圓16年前搭機抵台。（圖／翻攝自台北市立動物園）

▲圓圓20歲生日快樂！（圖／翻攝自台北市立動物園）