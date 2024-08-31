柴犬一吹毛「雪花紛飛」　奴才反話推薦：不太掉毛，一年就兩次！

記者李依融／綜合報導

「想養柴犬，我是真的很推薦啊！」大陸飼主在小紅書@西二旗柴哥分享影片，他用吹水機一吹，柴犬的廢毛紛飛，吹了1個多小時還在繼續掉毛，顯然這個推薦完全是奴才「苦中作樂」的反話。

這隻可愛的柴犬叫做Max，奴才經常分享毛孩可愛的日常，乖巧的Max會陪伴寶寶，還經常跟飼主有可愛暖心的互動，因而有許多粉絲喜歡，也因此讓許多人有「好想養」的想法。

這天飼主分享的影片中，他用吹水機一吹，Max的毛立刻像「雪花隨風飄」，接著奴才拿來蚊帳，就地蒐集紛飛的廢毛，掉毛量看起來更加壯觀，奴才強顏歡笑地說，「其實柴犬的掉毛次數並不頻繁，一年就兩次（一次六個月），很好打理的！」

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▲Max吹毛瞬間雪花隨風飄。（圖／翻攝自小紅書@西二旗柴哥）



只見Max經過了1個多小時吹毛，身形與臉蛋的小了一圈，但這並不代表解決了掉毛大患，只見奴才伸手輕輕一抓又獲得一戳毛。奴才開玩笑地繼續講反話，「養！都給我去養！」大家看完這段影片，大概能知道養柴犬該做好哪些「毛毛的」心理準備。

許多網友看到影片瞠目結舌，「真的假的，吹一次能掉出這麼多毛？！」、「掉個毛像減肥了一樣」、「平時就要梳啊！」、「我養柴之前兩天拖地一次，養了之後天黑前就拖兩次地」。

▲Max吹完毛還是能輕易取下廢毛。（圖／翻攝自小紅書@西二旗柴哥）