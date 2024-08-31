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求完婚轉身問狗狗「願意嫁給我嗎」　狗狗興奮扒戒指網友也感動

@thebasicflower we said yes! #proposal #engaged #engagementring #dogproposal #weddingtiktok #dogdad #isaidyes ♬ you look like you love me - Ella Langley & Riley Green

記者李依融／綜合報導

查理士王獵犬黛西(Daisy)被「求婚」，她看到盒子內的玩具戒指超興奮，而幾分鐘前牠的媽媽瑞秋(Rachel)才剛答應求婚，新郎菲爾(Phil)精心地準備驚喜橋段，希望他愛的人能幸福地與他共度一生。

瑞秋原本與黛西相依為命，後來遇到了菲爾並開始交往，而瑞秋也發現，他們同居6個月後，黛西似乎看到菲爾更家開心，「如果我們同時會家，牠都先跟菲爾打招呼」。瑞秋表示，她很希望未來的伴侶像她一樣愛黛西，兩人講到求婚話題時，瑞秋便隨口說「希望黛西也能有戒指」，但她沒想到菲爾真的把這隨口一句話當一回事，甚至已經找好玩具戒指和戒指盒了。

狗狗被求婚。（圖／翻攝自Tiktok@thebasicflower）

▲戴西迫不及待地接受求婚。（圖／翻攝自Tiktok@thebasicflower）

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瑞秋很開心地同意了菲爾的求婚，接著菲爾也向黛西求婚，誓言帶給他最愛的人幸福，而瑞秋見到愛犬如此受到疼愛感動又興奮，「我的靈魂伴侶肯定會知道，我的靈魂狗狗對我有多重要。」

瑞秋與菲爾也將黛西安排進他們的婚禮，在紅毯的另一端，一定要有黛西參與，他們的幸福才更加完整。

網友看到菲爾對黛西的「求婚片」覺得好可愛，「爸爸還把戒指戴到牠手上，有夠可愛」、「哎呀！牠的戒指比你的還大耶」「戴西很滿意牠的戒指喔！」、「戴西：媽媽你看我也有戒指喔！」、「審核通過，恭喜你遇到很棒的男人，戴西也有很棒的爸爸！」。

狗狗被求婚。（圖／翻攝自Tiktok@thebasicflower）

▲戴西參與了爸爸媽媽每個幸福的時刻。（圖／翻攝自Tiktok@thebasicflower）

關鍵字： 求婚狗狗

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