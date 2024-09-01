雙胞胎妹妹回家貓姊立刻跑來聞　下秒暖蹭：認可你啦小奴才

記者李依融／綜合報導

美國紐約貓奴琳西(Lynsey)帶著剛出生的雙胞胎回家，12歲三花貓做卡諾利(Cannol)看到小寶寶好奇地聞了聞，接著蹭了起來，彷彿在說「這是我的小奴才呀」，暖心的舉動PO上TikTok@2.ny.dragons，改動了許多網友。

琳西與丈夫帶著4天大的寶寶們回家，心中暗自期待著卡諾利看到妹妹們的反應。卡諾利先是聞了聞右邊的寶寶，接著蹭了蹭提籃表示認可，接著就跑去向爸爸撒嬌，這時發現旁邊還有一個寶寶，也跑去聞了聞接著蹭提籃，很快就接受了寶寶們的到來。

▲喵星人從見到寶寶的第一天就愛著小奴才了。（圖／翻攝自Tiktok@2.ny.dragons）



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琳西表示，這是寶寶剛回家那天拍的影片，現在女兒們4個月大了，卡諾利依然扮演著好姊姊的角色，「即使寶寶半夜三點大哭，也嚇不倒卡諾利，牠總是很堅持陪在寶寶們身邊。」

這段影片在Tiktok上已有超過170萬觀看和超過26萬讚，網友都被貓姊姊的舉動暖到，「牠應該覺得奴才生這窩寶寶有點少隻，誕做得很不錯了」、「我家貓咪也老是覺得我的孩子是牠的孩子，一哭就一直來叫我。」、「卡諾利：奴才帶小奴才回來啦！有點小，但我會好好訓練他們的」。