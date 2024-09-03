台南七股曾文溪河床農地　罕見花澤鵟雄鳥現身吸引大批鳥友

▲台南七股曾文溪河床農地近日出現一隻非常罕見的「花澤鵟」雄鳥，吸引了台灣各地鳥友的目光。（圖／台南鳥會鳥友陳冠融攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南七股曾文溪河床農地近日出現一隻非常罕見的「花澤鵟」雄鳥，吸引了台灣各地鳥友的目光，即使花澤鵟出沒時間不固定，每天還是有許多來自各地的鳥友在堤防內和堤防上等待一整天，只為了一睹芳容。

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台南市野鳥學會指出，花澤鵟是分布於亞洲北方的鳥，夏季繁殖於東北亞，度冬於南亞及東南亞，在台灣主要以短暫過境居多，偶有度冬個體。台灣過去的紀錄以幼鳥居多，雄鳥好幾年才會出現一次，因此每次出現都會引起大轟動。

花澤鵟雄鳥的全身近白色，除飛羽黑色外，頭部到背部和翼上覆羽黑色部位，形成漂亮的黑色三叉戟。不過根據"台灣野鳥圖鑑"作者廖本興的觀察，這隻雄鳥出生至今到第3曆年，目前還在換羽中，等換完羽後，將達到花澤鵟雄成鳥的美麗羽色。

根據各地鳥友的觀察記錄，七股這隻花澤鵟應該是今年5月到8月初出現在雲林麥寮濁水溪口，8月中才飛到台南七股的曾文溪河床地。牠停留在台灣的季節有別於以往的春秋過境期或冬季，而是從春季待到初秋，這是台灣野鳥史上首見，這一點非常特別，也引起知名的「猛禽觀察圖鑑」作者林文宏的關注，他查詢台灣附近地區的花澤鵟相關資料，發現在菲律賓北方的呂宋島有一個穩定的花澤鵟繁殖族群，被當地鳥類圖鑑認定是留鳥。所以這隻花澤鵟個體，究竟是從菲律賓呂宋島飄過來台灣的個體，或是應該要北返到東北亞而未北返的滯留個體，耐人尋味。有待鳥友持續的記錄與觀察。

台南市野鳥學會除了持續關注這隻花澤鵟的動態之外，也呼籲鳥友在前往曾文溪堤防附近觀察拍照時，能注意到自身的行車安全，也不要擋住當地居民的行車路線，更不要把汽車開進農田中停放，造成農民的困擾。