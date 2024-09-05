狗狗快樂滾地爸覺得超可愛　摸到背上黏土「聞一下差點吐」

▲寶貝剛回家不久就讓爸爸有永生難忘的經驗。（圖／有點毛毛的／飼主廖文瑞投稿）



記者李依融／綜合報導

狗狗滾草皮太可愛了，飼主廖文瑞看著天真無邪的笑容，搓了搓黏在狗狗背上的泥土，一聞差點吐出來，一陣屎味撲鼻讓他永生難忘。

廖文瑞在ETtoday寵物雲社團「有點毛毛的」分享，家中有隻可愛的黑嘴小黃米克斯叫做「寶貝」，剛領養寶貝時半夜帶去公園散步，毛孩走著走著便迅速躺下快樂翻滾，「我看牠四腳朝天地滾啊滾的，覺得毛孩就是如此天真無邪超級可愛。」

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▲寶貝滾草皮的快樂模樣讓爸爸當下捨不得打擾。（圖／有點毛毛的／飼主廖文瑞投稿）

寶貝起身後背上沾了大片東西，因為天色很暗看不清楚，廖文瑞便用手摸摸看沾了什麼東西，「摸起來黏呼呼的像泥巴，但還是不知道是什麼，於是把手靠近鼻子聞了一下，不聞還好一聞差點吐出來，是大便！」他立刻打道回府，連夜幫狗狗洗澡洗了好幾遍。

▲當下爸爸帶寶貝洗澡洗了好多次才罷休。（圖／有點毛毛的／飼主廖文瑞投稿）

網友看到這驚悚的經驗，許多人也新有戚戚焉，「我家的快樂的滾完稻田，他起來後，我發現他滾的是…一隻超大的田鼠乾屍，已經乾扁死很久了。」、「只要毛孩有滾地，就是慘案發生，我家屁孩滾過大便、動物屍體以及長蛆的腐肉⋯⋯」、「狗好像很喜歡那種味道」、「我跟你一樣，以前看人家分享狗狗滾大便，都覺得我家不可能，後來去墾丁玩真的就滾下去，而且還是晚上八點，我在那邊幫牠洗澡，洗三次連項圈都臭」。

▲原來好多主人都遇過類似的「滾地慘案」。（圖／有點毛毛的／飼主廖文瑞投稿）

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