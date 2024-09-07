購物中心旁大樹上「卡一坨毛毛的」　竟是熊熊嚇到不敢動

記者李依融／綜合報導

美國科羅拉多州隆娜特里市(Lone Tree)熱鬧街道旁，樹上卡了一隻毛茸茸的動物，然而這並不是小貓咪，而是一頭大黑熊！人們擔心黑熊傷人，趕緊叫來相關單位捕捉，而熊也被熙熙攘攘的人群嚇壞了，動也不敢動。

隆娜特里市Park Meadows Center購物中心周遭店家繁多，總是有絡繹不絕的人潮，8月底的一天卻有人發現商場旁的樹上有個毛毛身影，而這並非貓咪，而是一頭大熊，嚇得人群紛紛走避，並通報野生動物管理局(Colorado Parks and Wildlife, CPW)。

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▲熊熊卡在樹上怕得不敢動。（圖／翻攝自South Metro Fire Rescue）



▲黑熊麻醉後落到布墊上。（圖／翻攝自South Metro Fire Rescue）

野生動物管理局發現這頭成年黑熊也嚇壞了，周遭的人群與往來車輛讓牠更加緊張，無法自行下樹，救援人員只好透過雲梯車上樹，並利用麻醉槍讓大熊昏昏欲睡，才用布墊順利接住熊。黑熊因為麻醉昏昏欲睡，但健康狀況良好。

野生動物管理局將大熊帶回照顧，並裝上追蹤器，待恢復體力後變野放回森林。一開始獲報的消防單位分享了此次的案件，他們也提醒，遇到熊獲其他野生動物務必保持安全距離，尊重動物與其棲息地，可以預防這樣的事件，也促進與野生動物的和諧共處。

▲黑熊隨即被帶走。（圖／翻攝自South Metro Fire Rescue）

▲黑熊從麻醉狀態恢復後變回到山林棲地。（圖／翻攝自South Metro Fire Rescue）