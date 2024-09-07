黃狗路霸躺路中間「沉浸抓癢」　網覺得眼熟「是嘎抓之舞」

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黃狗路霸躺路中間「沉浸抓癢」　網覺得眼熟「是蟑螂之舞」

記者李依融／綜合報導

網友羅志男看到一隻狗狗在路中間打滾抓癢，他開車慢慢靠近狗狗也無動於衷，最後拍手狗狗才起身離開，影片投稿到ETtoday寵物雲社團「有點毛毛的」分享，網友們也很驚訝「乍看還以為是中毒了！」。

羅志男分享行車紀錄器的影片，6日上午他開車去上班，在巷弄間看到一隻黃狗躺在路中間，狗狗縮著前腳背部不斷摩擦馬路，後腳則半舉踢空氣，沉浸在自己的世界對外在動靜無動於衷，直到羅志男拍手驅趕，狗狗才起身看了他一眼慢慢讓出路來。羅志男笑說，自己是遇到「路霸」，幸好沒有耽誤到上班。

狗狗在路中間抓癢。（圖／有點毛毛的／網友羅志男投稿）

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▲狗狗躺在路中間抓背，沉浸在自己的世界。（圖／有點毛毛的／網友羅志男投稿）

許多網友說看到路霸狗狗一開始很擔心，「還以為牠中毒」、「牠是不是癲癇？」、「還以為牠怎麼了，還我眼淚！」但是大家看到狗狗起身的模樣總算鬆了一口氣。不少人笑說，「這也擼得太爽了」、「太可愛了，要幫牠抓兩下啊」、「到底背有多癢」、「牠不尷尬，尷尬得就是你」、「牠嚕得正爽樂在其中耶」。

其中有網友評論「看起來像翻身的蟑螂」，獲得許多網友認同「這留言讓我笑翻」、「就覺得在哪裡看過」、「原來就是蟑螂舞！」，也有人覺得「同樣的動作，狗狗跟蟑螂做起來就是不一樣」。雖然狗狗路霸帶來不少笑料，不過毛孩放養並非安全的飼養方式，還是要牽繩才能避免意外喔！

狗狗在路中間抓癢。（圖／有點毛毛的／網友羅志男投稿）

▲狗狗起身後還回頭看了一眼。（圖／有點毛毛的／網友羅志男投稿）

感謝您在《有點毛毛的》社團的投稿，您提供的素材我們已經依版規處理，並撰寫成新聞，如未能在第一時間採訪，或內文有誤解之處，還請不吝指證，感激不盡！版規請點此！版規全文請點我

關鍵字： 黃狗狗抓癢米克斯

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