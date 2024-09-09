叩叩叩！她開門拿外送　驚見「愛貓騎著外送員」超傻眼

記者李依融／綜合報導

國外一名飼主開門拿外送，卻被眼前的景象嚇了一大跳，因為外送員彎著腰，而坐在對方背上的正是她家的貓！

IG@doublemeowski分享，這天晚上她在點外送，沒過多久就聽到有人敲門，她開門想取餐卻看到自家的貓坐在外送員背上，而且還不願意下來，「想像一下我看到這幕有多震驚，我趕快抓住貓咪，向外送員表達歉意並給了小費。」

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▲貓咪很自然地把外送員當坐騎。（圖／翻攝自IG@doublemeowski）



這隻調皮的虎斑貓叫坐Magnus，牠疑似是破壞了柵欄跑出去的。飼主表示，Magnus即將滿3歲，原本在一條河邊流浪被帶到收容所，後來才被她收養，「Magnus很頑皮，很喜歡挖垃圾桶，還吃過Sim卡，想要引起注意時就會突然跳到對方身上」。

經過此次驚險的事件，貓奴已經加固了防護措施，她也在影片中提醒，「如果你家有逃脫藝術家，請確保貓咪的安全。」許多網友看到Magnus穩穩坐在外送員背上的模樣，不禁覺得好笑，「這隻貓是在駕駛外送員吧」、「小姐你的餐點來了，喔還附贈你的貓」、「小姐請取貨，你的飯和貓」。

▲Magnus是逃脫藝術家，奴才趕緊去加固門窗防止再次逃跑。（圖／翻攝自IG@doublemeowski）