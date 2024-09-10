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魔羯颱風吹來斑海豹離岸僅10公尺　北海市民聚海邊圍觀

記者李依融／綜合報導

魔羯颱風侵襲大陸南部地區，廣西省北海市附近海域8日出現一隻斑海豹，吸引許多民眾圍觀，北海市海洋局認為，海豹是為了躲避颱風才出現在當地，呼籲民眾不要靠近驚擾。

小紅書＠北海吃住行分享，北海市因為颱風颳來一隻海豹，只見海豹趴在浮排上，而岸邊許多男女老少圍觀拿手機紀錄這罕見的畫面。根據《新華網》，海豹距離岸邊僅10米，身上有不少傷痕，在浮排上休息片刻後變跳進水中覓食，叼著魚再次爬上浮排，還警戒地看著圍觀的群眾。

北海市海洋局人員趕到現場，確認這是一隻太平洋斑海豹，而根據近距離比對斑紋，發現這正是6月時曾在附近潿洲島出現的海豹，可能是為了躲颱風才游到北海市附近海域，慶幸的是海豹的身形比上次目擊時圓潤不少。當局表示，海豹的頭部、背部、尾部都有不同程度的傷疤跟脫皮，不過淺層外傷影響不大，「牠們活動力強、能主動覓食都屬於健康狀態，只要沒有繼續被傷害，這些傷都是可以自癒的。」

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海洋局也安排執法人員看守現場，避免群眾圍觀與漁船過於接近驚擾到海豹，也不定時查看斑海豹的棲息狀況，如有需要也已聯繫自然保護單位，為海豹尋找更適合的棲息地。

颱風吹來斑海豹。（圖／翻攝自小紅書@北海吃住行）

▲海豹出現在北海市近海，許多民眾圍觀。（圖／翻攝自小紅書@北海吃住行）

關鍵字： 海豹斑海豹魔羯颱風

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