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睽違7年再見「無上顎白海豚」　鯨豚協會感動：還當媽了

▲▼無上顎白海豚相隔7年現身。（圖／翻攝自台灣鯨豚協會）

▲無上顎白海豚第一次被發現距今13年，經比對確認是同一隻。（圖／翻攝自台灣鯨豚協會）

記者李依融／綜合報導

「好久不見，原來妳還活著」一隻上顎被切斷的白海豚出現在金門海域，讓中華鯨豚協會的工作團隊瞬間醒了，上一次見到這隻海豚已是7年前，由於海豚傷勢很重且多年未見，大家都覺得可能已經不再世上，沒想到沒了上顎的白海豚竟然再次現身，還當了媽媽帶著小海豚。

中華鯨豚協會在臉書分享，金門海洋調查隊成員傳來一張照片，一隻沒有上顎的白海豚映入眼簾，大家立刻想起「該不會是7年未見的牠！」。13年前初次發現這隻白海豚的成員「象哥」立刻拿2011年與2017年的影像比對，確認這隻白海豚有相同的頭型、相同的背鰭缺刻與相同的眉角色斑，激動地說「就是牠！老朋友7年不見了，原來你還活著！」。

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▲▼無上顎白海豚相隔7年現身。（圖／翻攝自台灣鯨豚協會）

▲睽違7年再次見到這隻無上顎白海豚，讓鯨豚協會相當激動。（圖／翻攝自台灣鯨豚協會）

象哥2011年第一次在金門海域遇到這隻上顎被截斷的白海豚，疑惑著是怎麼覓食？怎麼活下來的？2017年又再次見到這隻白海豚的芳蹤，也發現群體很努力地照顧著同伴。從那次之後，這隻白海豚就再也沒有出現過，大家猜想「傷勢這麼重，可能是死了」。

▲▼無上顎白海豚相隔7年現身。（圖／翻攝自台灣鯨豚協會）

▲這隻白海豚因為沒有上顎，能隱約看到舌頭。（圖／翻攝自台灣鯨豚協會）

沒想到相隔7年的2024年9月11日，海洋調查隊成員又在金門海域附近再次見到這隻白海豚，更感動的是身邊跟著一隻小白海豚，這隻落難的白海豚可能當媽媽了！中華鯨豚協會表示，很開心再次拍到這隻海豚，但想到這13年來肯定過的很辛苦，「感謝她堅強活了下來，感謝她的群體沒有放棄她，感謝她成為媽媽讓我們見識到生命的可能性，感謝金門的海一直保護著這隻特別的白海豚。」

網友看到這個故事也深受感動，留言祝福白海豚，「感謝她這麼努力」、「真的是奇蹟」、「她真的好努力活著，感動」、「好感動啊，一定要平安健康喔！」。

▲▼無上顎白海豚相隔7年現身。（圖／翻攝自台灣鯨豚協會）

▲海調團隊觀察到白海豚身邊跟著幼年白海豚。（圖／翻攝自台灣鯨豚協會）

關鍵字： 無上顎白海豚白海豚金門白海豚台灣鯨豚協會

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