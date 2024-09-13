毛小孩可以吃烤肉嗎？　獸醫提醒3飲食禁忌

圖文／NOW健康

中秋佳節團圓烤肉，家裡毛小孩自然也必須參與其中，不過，專家提醒飼主注意，犬貓在中秋飲食上有3大禁忌，不可吃高鹽、高糖、高油等食物，避吃柚子，以及蔥、蒜及韭菜等辛辣蔬菜，以免引發腸胃炎、胰臟炎等，嚴重更可能致命。

想與毛孩一起慶中秋 3個禁忌千萬不要犯：

▸禁忌1：毛小孩不可吃烤肉醬或醃漬肉，烤肉醬或醬油都屬高油、高鹽，犬貓的代謝功能可能因此受損導致腸胃炎，罹患腎臟疾病風險亦增加。

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動物醫師楊靜宇表示，貓本身不喜歡口味較重的食物，因此，飼主較不用擔心貓咪偷吃烤肉。至於，許多狗狗什麼都吃，而烤肉味道較重、又香，對於狗狗具有相當大吸引力，吃多了，容易引起腸胃炎，再者，這會讓毛小孩容易挑嘴、挑食，不肯吃原本的狗糧、狗罐頭。

▸禁忌2：不可讓毛小孩食用柚子，否則容易引發腸胃症狀，嘔吐、拉肚子。

楊靜宇說明，柚子含有特殊成分及味道，容易刺激毛小孩腸胃，貓對氣味相當敏感，接觸柚子皮，甚至誤食，容易造成肝臟代謝功能衰退及損害，甚至死亡，犬貓如食用葡萄，還可能引發嚴重消化問題。

▸禁忌3：貓狗禁食項禁忌為蔥、蒜及韭菜等，除了烤肉外平時家中炒菜也常加入調味，但裡面含有硫化物會破壞犬貓紅血球，容易引發血尿、上吐下瀉、發燒等症狀，且持續好幾天，嚴重者甚至死亡。

飼主希望毛孩更健康？ 動保處提醒營養均衡不能少

如何讓毛小孩吃得健康？新北市動保處獸醫呂信璋表示，寵物6大飲食營養素為水分、蛋白質、脂肪、碳水化合物、礦物質及維生素，飼主準備飲食時，應加入適量纖維素，或加一些少量蘋果、香蕉、木瓜等水果到食物中，確保攝取充足的營養。

至於高油脂高鹽分的人食，則可能造成寵物腸胃不適，例如，吃了過多蛋白質，就會增加肝臟及腎臟代謝負擔，飼主務必減少毛小孩攝取。

動保處提醒，犬貓飲食習慣與人不同，飼主避免讓毛小孩享受人類食物，設計菜單時應力求均衡營養，並需瞭解毛小孩的禁忌飲食，如不確定哪些屬於禁忌食物，應向獸醫師諮詢，避免連假期間家中毛寶貝誤食造成憾事。



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