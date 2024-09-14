東部錦龜路殺他救下「腹中的蛋」　原擔心沒救了迎驚喜

▲志工救下東部錦龜腹中的蛋。（圖／翻攝自Newhouse Wildlife Rescue）



記者李依融／綜合報導

美國麻薩諸塞州東部錦龜媽媽跨越馬路尋找埋蛋的地方，卻在路上遭到路殺，野生動物救援中心志工James Stubbs Jr.在壓爛的龜殼中救起數顆來不及產下的蛋，希望能待龜媽媽照顧這些蛋。

James Stubbs Jr.獲報處理東部錦龜路殺事件，發現龜媽媽腹中還有尚未產下的蛋，他便決定親自照顧這些蛋，希望這些蛋有第二次存活的機會。James Stubbs Jr.將蛋與其他東部錦龜的蛋放進孵化器中，並保持所需的溫度與濕度，屏息著等待龜寶寶能破殼而出。

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James Stubbs Jr.在照顧蛋的期間，也不斷與其他照顧東部錦龜蛋的朋友們交流，「其他人的蛋都逐漸孵化了，但我的蛋還沒有任何動靜。」他不禁想這些蛋還有沒有救，會不會再也孵不出來了。

在一個早晨James Stubbs Jr.去檢查孵化器，看到裡面有10幾隻龜寶寶健康地爬動，忍不住開心地說「這是一個奇蹟！」東部錦龜寶寶將在野生動物救援中心成長，直到春天再被野放。

James Stubbs Jr.表示，他若是在路殺事件中遇到蛋都會帶回照顧，「因為可以將悲傷的事帶來改變，我們仍可以從悲劇中帶來生命的延續。」

▲寶寶們孵化了都很有精神！（圖／翻攝自Newhouse Wildlife Rescue）