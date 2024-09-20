凌晨車傳喵叫他急通報　車主拆車1小時助小虎斑「原地收編」

▲小貓咪卡在車裡喵喵叫，幸好遇到好心人接力救援、收編。（圖／粉專「澎湖交通觀察日誌」提供）



記者李依融／綜合報導

澎湖馬公市路邊一輛汽車傳出貓叫聲，熱心民眾凌晨聽到聲音，趕緊通報至「澎湖交通觀察日誌」，幸好車主也看到此訊息，花了1個多小時拆車，總算將小貓救出來，而小貓咪也「原地被收編」。

粉專「澎湖交通觀察日誌」19日凌晨3時許PO文，敬業街路邊一輛汽車傳出貓叫聲，通報民眾用貓肉泥引誘也無效，過了一小時再去看貓咪仍未脫困，聽叫聲疑似是小貓，民眾擔心小貓受困趕緊通報到澎湖交通回報群組，希望車主能看見，也表達若是小貓獲救願意領養。

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▲善心通報人凌晨聽到車內有貓叫聲，還特別拿肉泥引誘，並表達領養意願。（圖／粉專「澎湖交通觀察日誌」提供）

令人振奮的是，隔天一早車主便留言「看到貼文了，現在立刻去看小貓是否還在引擎室」，即使已經隔了好幾個小時，小貓果然還在！車主花了一小時拆車、用食物引誘，小貓咪仍然不肯出來，後來苦思辦法，拆了另一邊的輪子終於抱出一隻小虎斑貓。

▲車主一早看到訊息趕來拆車，也有熱心人士帶貓肉泥一起幫忙。（圖／粉專「澎湖交通觀察日誌」提供）



粉專澎湖交通觀察日誌小編分享，當下車主拆車救貓，似乎也有其他愛貓的熱心人士幫忙，貓咪一獲救對方就表達領養意願，後來通報人得知小貓被領養了，也很替小貓開心。就這樣原本受困喵喵叫的小傢伙，在善心人士與車主的接力守護下，成功原地找到奴才！

▲車主拆車1個多小時救出小虎斑貓，貓咪當場就被另一位前來幫忙的貓奴收編。（圖／粉專「澎湖交通觀察日誌」提供）

澎湖交通觀察日誌小編表示，社團主要是紀錄交通狀況，但也有不少人撿到貓狗會在這裡回報，「之前有人一次撿到3隻貓，結果其中2隻在當天跟隔天就送養，剩下一隻撿到的人自己留下來。」很開心看到在社團內的貓貓們都有好歸宿。

網友們看到貓咪獲救還找到家的好消息，紛紛感謝居中幫忙的所有人，「車主好心又有耐心救貓，願他一生平安」、「車主看到文當下應該覺得『這輛車好眼熟』」、「祝福小貓從此過著幸福快樂的日子」、「車主、通報人、領養人都是好人，一隻有福氣的小貓咪」。

▲通報人雖然未能收編小貓，但也為小貓找到新家開心。（圖／粉專「澎湖交通觀察日誌」提供）