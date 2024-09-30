帶毛孩逛百貨公司！橘貓前肢「慘捲手扶梯」恐殘疾　網轟飼主無腦

▲小貓的左前肢遭捲入手扶梯內，畫面十分驚險。（圖／擷取自微博）

圖文／CTWANT

帶毛孩出門需時刻緊盯，以免發生不可挽回的意外事故。大陸上海市一名女子日前帶著愛貓到百貨公司逛街，怎料搭乘手扶梯時，女子疑似未將貓咪抱起，導致小貓的左前肢遭捲入手扶梯內，恐面臨截肢。

綜合陸媒報導，上海一名女子近日帶著寵物逛百貨公司，沒想到女子疑因來不及將毛孩抱起，害得貓咪直接被卡在手扶梯內，從現場影片中可見，貓咪無助躺在階梯上，左前肢已被捲入凹槽縫隙內，另一隻手還抱著主人掉落的拖鞋，情況十分危急，商場內的顧客見狀也紛紛駐足圍觀

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對此，一名知情人士透露，貓咪受困手扶梯半小時後，才被趕抵現場的維修人員救出，而女子看見毛孩脫困後，隨即抱起受傷的貓咪逕自離去。

驚悚畫面曝光後，陸網掀起一片罵聲，「什麼垃圾主人啊？腦子是被縮小燈照到嗎？」「不配做貓貓主人，貓貓一定要撐住」、「可憐的寶寶遇到不太可靠的主人」、「攤上這種主人貓也是倒大霉了」、「估計得截肢了」、「貓咪大概率會殘疾」、「隔著螢幕都痛」、「這貓主人腦袋進水了，帶貓逛街不帶寵物背包，上電梯也不把貓抱著，這就是虐貓」、「可憐的小貓，怎麼卡的不是主人。」

另外也有人撻伐，女子毫無飼養寵物的常識，「不管是手扶梯還是直立電梯，要把寵物抱起來，容易卡腳或卡住繩子，麻煩養寵物的人主動去了解一些基本常識，這是應該有的基本責任感」、「我以為抱著寵物坐電梯是常識」、「帶小孩走扶梯都得注意吧別說帶動物了，去寵物友善商場上下扶梯不把寶貝抱起來的主人，我是真的不理解。」

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