穿靴子踩到「毛毛軟軟溫溫的」　他討救兵撈出「氣噗噗小生物」

▲男子穿靴子時覺得觸感怪怪的。（圖／翻攝自WIRES臉書）



記者李依融／綜合報導

澳洲雪梨一名男子在穿靴子時，發現腳趾碰到軟軟毛毛的東西，他往靴子裡一看，發現有一坨小動物蜷縮在裡頭，他嚇了一跳又怕驚擾到動物，趕緊打電話向野生動物救援組織求救。

這名男子以為靴子裡的是一隻環尾負鼠寶寶，心裡對踩到小傢伙有些愧疚，15分鐘之後就原組織WIRES志工Anna趕來，第一時間也覺得是一隻負鼠寶寶，而男子的女兒也在一旁觀看，對於爸爸的靴子裡有負鼠非常興奮。

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▲男子的女兒很興奮地參與「靴子小動物救援」。（圖／翻攝自WIRES臉書）

Anna當場將手伸進靴子裡想取出動物，但是她聽見很大聲的「咕嚕咕嚕」，這不是負鼠的叫聲，負鼠通常是吱吱叫，這時她才發覺恐怕不是她想的那樣。當Anna把靴子裡的毛茸茸小動物撈出來，發現這是一隻蜜袋鼯！她驚訝地說，「我在這附近當WIRES志工3年，從來沒見過蜜袋鼯！」

▲靴子裡的小可愛真面目示蜜袋鼯，牠被撈出來時心情很差。（圖／翻攝自WIRES臉書）

野生蜜袋鼯分布在澳洲東部、北部、塔斯曼妮亞、巴布亞新幾內亞和印尼，牠們通常會在樹洞裡睡覺，而這隻蜜袋鼯似乎把靴子的動當成樹洞了，因此被抓出來的時後顯得很生氣，因為牠睡得正香卻被吵醒。

經過檢查，這隻蜜袋鼯身體健康，Anna給牠一些水和水果，待日落後掠食者都睡了，再將蜜袋鼯野放到一棵桉樹上，第一次目送著蜜袋鼯回到野外。

網友們看到這次蜜袋鼯救援也覺得很有意思，「為什麼你靴子裡的是毛茸茸小動物，我都倒出青蛙蝙蝠什麼的。」、「我穿靴子前也會倒一倒，怕有老鼠蝙蝠」、「這比靴子裡有蛇好多了」。