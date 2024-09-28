山椒魚特展玉管處登場　卵串套頭如「波堤獅」萌樣曝光

▲阿里山山椒魚將卵串套上頭部護卵行為。



記者高堂堯／南投報導

玉山國家公園是「孑遺生物」阿里山山椒魚海拔分布最高的棲地，玉管處致力於其調查研究，並透過特展引發民眾對國土保育的重視與關注，27日結合《山椒魚來了》紀錄片特映會，邀請山椒魚專家朱有田研究室分享如何歷經17年追蹤、揭開全世界山椒魚分布最南界的臺灣島上5種特有種山椒魚面紗。而山椒魚將卵串套在頭上的萌樣也曝光。

「微笑精靈~阿里山山椒魚」特展賞析暨環境教育活動（第2梯次）27日於於水里遊客中心登場，玉管處周邊水里高級商工職業學校學生180人也獲邀參加，認識阿里山山椒魚並一起加入守護行列。

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▲阿里山山椒魚停棲於苔蘚上的可愛模樣。（圖／玉山國家公園管理處提供，下同）

玉管處長盧淑妃指出，阿里山山椒魚專家學者朱有田教授研究室研究助理陳柔安昨天出席分享研究歷程，透過《山椒魚來了》一片，讓青年學生了解分布於中高海拔聳山峻嶺溪谷的孑遺生物、研究者之堅韌及勇悍，以及目前面臨的地球暖化、山林開放、棲地干擾等族群存亡迫切危機時刻。

▲「微笑精靈~阿里山山椒魚特展」導覽解說。

盧淑妃表示，為向更多國人介紹臺灣的山椒魚保育，今年初於臺北市立動物園辦理「走進高山島嶼-探索山椒魚」特展，並為服務中部民眾，再納入玉山國家公園阿里山山椒魚保育研究成果，推出「微笑精靈~阿里山山椒魚」特展，內容從外部形質認識何為山椒魚，到發現及演化史，及阿里山山椒魚生活史，以及遭遇的危機與保育永續議題等，5月31日第1梯次活動共計208人參與，反應熱烈。

「微笑精靈~阿里山山椒魚」特展現正於玉管處水里遊客中心展出，除農曆除夕及政府臨時公布停止辦公日休館，每日上午9時至下午5時皆開放參觀。