紅隼寶寶大口吃肉媽媽卻「好僵硬」　背後藏保育員貼心巧思

記者賈沐蓉／綜合報導

美國維吉尼亞野生動物中心( Wildlife Center of Virginia)一隻紅隼寶寶正在從「媽媽」口中接過肉塊，但仔細一看卻會發現，這隻紅隼媽媽其實是用紙板做成的冒牌貨，原來這是保育員為了防止幼鳥對人類產生銘印現象，所想出來的巧思。

▲工作人員用假鳥餵食紅隼寶寶，避免牠將人類當成媽媽。（圖／翻攝自YouTube／WildlifeCenterVA）

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美國維吉尼亞野生動物中心日前收到一隻需要照顧的紅隼孤兒寶寶，這個年齡的幼鳥很容易產生「銘印現象」，會將初次見到巨大且會移動的物體當作母鳥，如果牠將工作人員誤認為自己的媽媽，最後就會無法回到野外生活。為了幫助寶寶順利回歸自然，保育員必須想出替代方法。

▲紅隼寶寶吃飽睡好才會健康長大。（圖／翻攝自YouTube／WildlifeCenterVA）

野生動物中心表示，最理想的情況是使用玩偶，但當時找不到現成的，於是實習生珍(Jenn)用厚牛皮紙做出一組「假鳥」。珍先印了幾張成年紅隼的高解析度照片貼在厚牛皮紙上，最後再與鑷子組合在一起，試用成果也相當成功，紅隼寶寶也適應良好，一邊發出細微的啾啾叫一邊大口吃肉。

雖然影片中的紅隼寶寶看起來很可愛，但在台灣牠們屬於二級保育類動物，嚴禁私自捕捉飼養宰殺，否則可能會違反野生動物保育法。可處一年以下有期徒刑、拘役，或科、或併科6萬以上、30萬以下罰金。

▲紅隼寶寶沒有察覺眼前這隻「媽媽」有什麼不對，繼續大口吃肉。（圖／翻攝自YouTube／WildlifeCenterVA）