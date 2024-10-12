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北美浣熊蹲馬桶「埋頭狂撈水」當清潔工　玩完往他身上擦！爸崩潰

實習記者陳安榆／採訪報導

一隻10個月大的北美浣熊Kiwi難以抗拒有水的地方，這天爸爸看到牠在廁所裡，不知道在做什麼，居然坐在馬桶上往裡面撈來撈去，原來是發現馬桶裡有水。Kiwi看似洗刷刷的模樣像在清掃馬桶，努力在當廁所清潔員，洗完手後轉身就擦在爸爸身上，害爸爸覺得好氣又好笑。

▲北美浣熊kiwi。（圖／IG@leooooooochang提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲北美浣熊kiwi。（圖／IG@leooooooochang提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

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Kiwi最喜歡玩水，只要有空就會想要洗手，還會在家裡到處翻箱倒櫃，再把翻到的東西拿去水中洗，把家裡用的溼答答。熱愛爬樹的牠對於木製的物品也絲毫沒有抵抗力，沙發、家具都是牠的齒印和抓痕，只要被爸爸看到牠在搗蛋，就會拍拍屁股提醒，或是厲聲制止。

▲Kiwi破壞家具的痕跡。（圖／IG@leooooooochang提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲Kiwi破壞家具的痕跡。（圖／IG@leooooooochang提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

當初想帶Kiwi回家就是被浣熊可愛的外表融化，沒想到背後隱藏著驚人破壞力，讓家人感到幸福又無奈。飼主坦言，在選擇浣熊作為新家人時必須先擁有足夠的時間和心力，因為浣熊是非常具有好奇心的動物，什麼都想摸摸看，並且和狗狗一樣，需要足夠的空間活動，不能只是關在籠子裡面，牠們的活動量很大，所以得適時地帶出門散步，避免產生憂鬱的狀況，也能減少破壞家中物品的頻率。

▲北美浣熊kiwi。（圖／IG@leooooooochang提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲從小一起相處的Kiwi個性親人。（圖／IG@leooooooochang提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲北美浣熊kiwi。（圖／IG@leooooooochang提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲Kiwi喜歡趴站在肩上。（圖／IG@leooooooochang提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

新竹市立動物園過去也在官網分享，北美浣熊的視力不好是夜行性動物，眼部周圍一圈黑色的毛就是為了減少光反射，提高夜晚視力。不過牠們前爪上面的觸覺神經纖維只要被水沾濕後，靈敏度就會大幅提升，為了能更好的分辨食物，不管到手的是什麼都要放進水裡特別感受，這就是為什麼牠們熱衷於洗東西的原因。

▲（圖／翻攝自Facebook／新竹市立動物園）

▲新竹市立動物園的北美浣熊麻糬。 ▲（圖／翻攝自Facebook／新竹市立動物園）

動物園官網也提到，北美浣熊有靈活的四肢同時也具有頑皮的性格，許多人看到俏皮的牠們都忍不住想飼養，不過卻缺乏了先了解牠們的生活習性，實際飼育的過程是非常需要耐心的，要是沒有做好照顧牠們一輩子的決心，千萬不要輕易嘗試，也不要隨意棄養。

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關鍵字： 北美浣熊kiwi家具破壞新竹動物園可愛夜行性動物

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